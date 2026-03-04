Wemby: "Quando giochiamo così siamo i migliori"

Dopo aver interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive a New York, i San Antonio Spurs hanno distrutto i Philadelphia 76ers a domicilio rifilando loro 40 punti di scarto in tv nazionale. E non è neanche servito il miglior Victor Wembanyama, autore di 10 punti in 24 minuti: dopo la partita il francese ha usato parole decise per parlare della sua squadra, dichiarando che "quando giochiamo così, siamo la squadra più forte del mondo"

Dopo un mese di febbraio semplicemente perfetto da 11 vittorie e zero sconfitte coronato coi premi di Allenatore del mese (Mitch Johnson), Rookie del mese (Dylan Harper), e la doppietta Giocatore del mese-Difensore del mese (Victor Wembanyama), i San Antonio Spurs hanno vissuto un passaggio a vuoto a New York, dove al Madison Square Garden hanno visto interrompersi la loro striscia di 11 vittorie consecutive. Ci hanno messo poco per rimettersi in carreggiata, visto che questa notte a Philadelphia è arrivata una vittoria assolutamente dominante ai danni dei malcapitati 76ers, che senza Joel Embiid non hanno avuto la minima chance contro i texani. Dopo un primo quarto chiuso sul 32-25, nei due quarti successivi gli Spurs hanno segnato 81 punti concedendone appena 39, toccando il massimo vantaggio sul +49. E non c’è stato nemmeno bisogno del miglior Victor Wembanyama, che ha potuto concedersi una serata da soli 10 punti ma con 8 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e 6 stoppate in 24 minuti. "Quando giochiamo così di squadra, penso che siamo i più forti del mondo" ha detto il francese senza mezzi termini. Osservando il rendimento sempre più in crescendo dei texani, tanto da poter insidiare anche il primo posto a Ovest di OKC, sta diventando difficile non credergli.