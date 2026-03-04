Wemby: "Quando giochiamo così siamo i migliori"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Wembanyama ci crede: "Quando giochiamo così siamo i migliori al mondo"

NBA
©Getty

Dopo aver interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive a New York, i San Antonio Spurs hanno distrutto i Philadelphia 76ers a domicilio rifilando loro 40 punti di scarto in tv nazionale. E non è neanche servito il miglior Victor Wembanyama, autore di 10 punti in 24 minuti: dopo la partita il francese ha usato parole decise per parlare della sua squadra, dichiarando che "quando giochiamo così, siamo la squadra più forte del mondo"

Dopo un mese di febbraio semplicemente perfetto da 11 vittorie e zero sconfitte coronato coi premi di Allenatore del mese (Mitch Johnson), Rookie del mese (Dylan Harper), e la doppietta Giocatore del mese-Difensore del mese (Victor Wembanyama), i San Antonio Spurs hanno vissuto un passaggio a vuoto a New York, dove al Madison Square Garden hanno visto interrompersi la loro striscia di 11 vittorie consecutive. Ci hanno messo poco per rimettersi in carreggiata, visto che questa notte a Philadelphia è arrivata una vittoria assolutamente dominante ai danni dei malcapitati 76ers, che senza Joel Embiid non hanno avuto la minima chance contro i texani. Dopo un primo quarto chiuso sul 32-25, nei due quarti successivi gli Spurs hanno segnato 81 punti concedendone appena 39, toccando il massimo vantaggio sul +49. E non c’è stato nemmeno bisogno del miglior Victor Wembanyama, che ha potuto concedersi una serata da soli 10 punti ma con 8 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e 6 stoppate in 24 minuti. "Quando giochiamo così di squadra, penso che siamo i più forti del mondo" ha detto il francese senza mezzi termini. Osservando il rendimento sempre più in crescendo dei texani, tanto da poter insidiare anche il primo posto a Ovest di OKC, sta diventando difficile non credergli.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Harrison Barnes si ferma dopo 364 gare consecutive

NBA

Una distorsione alla caviglia sinistra ha costretto Harrison Barnes a interrompere una striscia...

Wemby: "Quando giochiamo così siamo i migliori"

NBA

Dopo aver interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive a New York, i San Antonio Spurs hanno...

Zion Williamson: "Voglio esserci a L.A. 2028"

NBA

Zion Williamson, che dopo aver giocato con buona continuità in questa stagione si è recentemente...

Tatum: "Non torno per fare il gregario"

NBA

Le voci sull’imminente rientro in campo di Jayson Tatum, fuori dal maggio dello scorso anno per...

Reddick vince ancora in NASCAR e imita Jordan

NBA

Terza vittoria in questo 2026 per Tyler Reddick, che ieri ha trionfato al Circuit Of The Americas...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS