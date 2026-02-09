Offerte Sky
NBA, stanotte Lakers contro OKC: i Thunder ritrovano Jalen Williams, LA senza Doncic

NBA
©Getty

I campioni in carica dei Thunder reduci da due sconfitte in fila potranno contare sul ritorno in campo di Jalen Williams, a disposizione per la gara di questa notte contro i Los Angeles Lakers, che invece dovranno di nuovo fare a meno di Luka Doncic

Gli Oklahoma City Thunder stavano vivendo un ottimo momento della loro stagione battendo Denver e Orlando con prestazioni convincenti, ma l’infortunio ai muscoli addominali di Shai Gilgeous-Alexander (che tornerà solo dopo la pausa per l’All-Star Weekend) ha portato a due sconfitte consecutive contro San Antonio e Houston. Questa notte però i campioni in carica potranno contare su un recupero di alto livello: Jalen Williams infatti farà il suo ritorno in campo questa notte nella trasferta a Los Angeles contro i Lakers, a poco più di tre settimane di distanza dall’infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori nelle ultime dieci partite. Un rientro importante per i Thunder, che specialmente nel secondo tempo contro i Rockets hanno pagato a caro prezzo l’assenza di un ball-handler di alto livello in grado di far girare l’attacco. Rimarrà invece ancora fuori Ajay Mitchell, anche lui alle prese con un infortunio agli addominali come SGA.

Lakers ancora senza Doncic, nonostante l'infortunio sia lieve

Dal canto loro, i Lakers devono fare i conti con la perdurante assenza di Luka Doncic. Neanche contro OKC infatti lo sloveno sarà a disposizione di coach JJ Redick, che però aveva definito come "lieve" la lesione al bicipite femorale subita dal suo numero 77 contro i Philadelphia 76ers. Si tratta dunque della seconda gara in fila saltata da Doncic, che non ha preso parte al successo casalingo contro i Golden State Warriors dove LeBron James e Austin Reaves hanno guidato la squadra. Prima della pausa per l’All-Star Game i Lakers contano di recuperarlo per almeno una delle sfide con i San Antonio Spurs e coi Dallas Mavericks, ma questa notte non ci sarà per la sfida ai campioni in carica.

