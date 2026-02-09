Gli Oklahoma City Thunder stavano vivendo un ottimo momento della loro stagione battendo Denver e Orlando con prestazioni convincenti, ma l’infortunio ai muscoli addominali di Shai Gilgeous-Alexander (che tornerà solo dopo la pausa per l’All-Star Weekend) ha portato a due sconfitte consecutive contro San Antonio e Houston. Questa notte però i campioni in carica potranno contare su un recupero di alto livello: Jalen Williams infatti farà il suo ritorno in campo questa notte nella trasferta a Los Angeles contro i Lakers, a poco più di tre settimane di distanza dall’infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori nelle ultime dieci partite. Un rientro importante per i Thunder, che specialmente nel secondo tempo contro i Rockets hanno pagato a caro prezzo l’assenza di un ball-handler di alto livello in grado di far girare l’attacco. Rimarrà invece ancora fuori Ajay Mitchell, anche lui alle prese con un infortunio agli addominali come SGA.