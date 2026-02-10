Offerte Sky
NBA, Tatum torna ad allenarsi e ricomincia dalla G League: il rientro si avvicina?

NBA

Buone notizie per i Celtics: Jayson Tatum, reduce dal pesante infortunio patito nel maggio dello scorso anno, può tornare ad allenarsi. La stella di Boston lo farà nei prossimi giorni con i Maine Celtics di G League per poi riprendere il suo percorso riabilitativo. La franchigia non ha fornito ulteriori dettagli sulle tempistiche del suo effettivo rientro in campo, ma un suo ritorno prima del termine della stagione in corso non sembra impossibile

TUTTI GLI INFORTUNATI DELLA STAGIONE NBA

Le voci che riguardano un suo possibile ritorno in campo già in questa stagione non si sono mai spente e, anche se Boston ancora oggi insiste nel non fornire dettagli o tempistiche al proposito, qualche spiraglio sembrerebbe in effetti essersi aperto. Nella notte è infatti arrivata la notizia dell'assegnazione di Jayson Tatum ai Maine Celtics, la franchigia di G League affiliata con Boston. La stella campione NBA nel 2024 si allenerà nei prossimi giorni con la squadra e insieme anche a Hugo Gonzales e Amari Williams, anche loro spediti a farsi le ossa in G League. Per Tatum è prevista una partecipazione, seppur parziale, agli allenamenti di squadra e quindi il rientro alla casa madre per proseguire nel percorso riabilitativo. Fuori dallo scorso maggio dopo il pesante infortunio patito nella serie contro i Knicks, per Tatum il momento del possibile rientro in campo sembra insomma avvicinarsi, anche se al momento sulla possibile data del suo ritorno in biancoverde non ci sono ancora certezze

