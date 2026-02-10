Le voci che riguardano un suo possibile ritorno in campo già in questa stagione non si sono mai spente e, anche se Boston ancora oggi insiste nel non fornire dettagli o tempistiche al proposito, qualche spiraglio sembrerebbe in effetti essersi aperto. Nella notte è infatti arrivata la notizia dell'assegnazione di Jayson Tatum ai Maine Celtics, la franchigia di G League affiliata con Boston. La stella campione NBA nel 2024 si allenerà nei prossimi giorni con la squadra e insieme anche a Hugo Gonzales e Amari Williams, anche loro spediti a farsi le ossa in G League. Per Tatum è prevista una partecipazione, seppur parziale, agli allenamenti di squadra e quindi il rientro alla casa madre per proseguire nel percorso riabilitativo. Fuori dallo scorso maggio dopo il pesante infortunio patito nella serie contro i Knicks, per Tatum il momento del possibile rientro in campo sembra insomma avvicinarsi, anche se al momento sulla possibile data del suo ritorno in biancoverde non ci sono ancora certezze.