Serata di grandi emozioni per Danilo Gallinari, che prima della gara casalinga dei Nuggets contro Memphisè stato protagonista del tributo da parte della franchigia e dei tifosi accorsi alla Ball Arena. All’azzurro, che a Denver ha scritto pagine importanti tra il 2011 e il 2017, è stato dedicato un video con le sue migliori azioni in maglia Nuggets e una celebrazione molto apprezzata dal pubblico di casa prima della palla a due. E Gallinari si è anche concesso una lunga intervista in cui ha raccontato diversi aneddoti della sua avventura a Denver e ha anche parlato dei motivi che lo scorso dicembre l’hanno portato alla decisione di lasciare il basket.