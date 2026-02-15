LeBron e quella passione mai troppo nascosta per il football americano

Prima di dedicare tutte le sue forze alla palla a spicchi, 'King' James è stato anche un fenomeno della palla ovale, tanto che secondo molti sarebbe potuto arrivare fino alla National Football League. Oggi quel suo primo amore non è svanito, tanto che non è raro vederlo a bordo campo con una maglia da football o addirittura in tribuna a seguire qualche partita dei 'suoi' Dallas Cowboys