Prima di partecipare all’All-Star Game, il 22° della sua strabiliante carriera, LeBron James si è confrontato con i cronisti presenti all’Intuit Dome di Los Angeles e il tema del suo possibile ritiro è stato al centro delle domande rivolte al super veterano. Che sull’argomento ha ammesso di non avere ancora le idee chiare

Del domani non v’è certezza, nemmeno se si è una leggenda vivente come LeBron James. Sembra essere questo il riassunto in breve delle dichiarazioni rilasciate dal super veterano ai margini dell’All-Star Game giocato domenica notte. Prima della partita delle stelle, infatti, James si è confrontato con i cronisti all’Intuit Dome di Los Angeles e, come era ampiamente prevedibile, il tema del suo possibile ritiro è stato il più gettonato tra le domane. La risposta di LeBron, che poco dopo avrebbe giocato nel 22° All-Star Gameconsecutivo della sua incredibile carriera, è stata però alquanto evasiva.