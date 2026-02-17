Offerte Sky
NBA, LeBron e il ritiro: "Non ho ancora deciso se giocherò la prossima stagione"

NBA

Prima di partecipare all’All-Star Game, il 22° della sua strabiliante carriera, LeBron James si è confrontato con i cronisti presenti all’Intuit Dome di Los Angeles e il tema del suo possibile ritiro è stato al centro delle domande rivolte al super veterano. Che sull’argomento ha ammesso di non avere ancora le idee chiare

RIVIVI GLI HIGHLIGHTS DELL'ALL-STAR GAME

 

Del domani non v’è certezza, nemmeno se si è una leggenda vivente come LeBron James. Sembra essere questo il riassunto in breve delle dichiarazioni rilasciate dal super veterano ai margini dell’All-Star Game giocato domenica notte. Prima della partita delle stelle, infatti, James si è confrontato con i cronisti all’Intuit Dome di Los Angeles e, come era ampiamente prevedibile, il tema del suo possibile ritiro è stato il più gettonato tra le domane. La risposta di LeBron, che poco dopo avrebbe giocato nel 22° All-Star Gameconsecutivo della sua incredibile carriera, è stata però alquanto evasiva.

LeBron vuole solo vivere

Voglio solo vivere” ha risposto James alla domanda diretta sulla possibilità di vederlo in campo anche nella prossima stagione. “Non lo so ancora, e quando lo saprò lo saprete anche voi. Ora come ora non ne ho idea”, ha specificato James, prima di soffermarsi sul prosieguo della stagione con i Lakers e sull’aspirazione, confermata dal diretto interessato, di diventare co-proprietario di una franchigia NBA in futuro. Al momento, però, LeBron sembra concentrato sull’oggi e intenzionato a vivere nel presente. Per il futuro, quindi, si vedrà, anche se c’è da scommettere che le domande sul suo ritiro non cesseranno almeno da qui al termine della stagione.

Approfondimento

Football o basket: per LeBron non c'è differenza

