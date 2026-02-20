Offerte Sky
NBA, la lega studia nuove regole contro il tanking: attive già dal prossimo anno

NBA
©Getty

Secondo quanto riportato da ESPN, il Commissioner Adam Silver ha reso noto ai General Manager delle trenta squadre che ci saranno delle nuove regole contro il "tanking" già a partire dalla prossima stagione. Le discussioni coi proprietari vanno avanti sin da dicembre e potrebbero cambiare drasticamente il modo di operare delle franchigie

Dopo le parole del Commissioner Adam Silver all’ultimo All-Star Game ("Il tanking quest’anno è stato peggiore di quanto abbiamo visto recentemente, considereremo ogni possibile rimedio per combattere il problema"), la NBA ha deciso di passare ai fatti. Come riportato da Shams Charania di ESPN, i 30 General Manager delle squadre sono stati informati che ci saranno delle nuove regole contro il tanking — ovverosia la pratica di perdere “appositamente” le partite per assicurarsi una migliore scelta al Draft — già a partire dalla prossima stagione, mettendo nero su bianco delle discussioni tra i proprietari e il "competition committee" che vanno avanti sin dallo scorso dicembre. Tra i concetti riportati da ESPN si trovano:

  • Le scelte al primo giro possono essere protette solo top-4 o top-14
  • Le probabilità di scelta alla Lottery vengono congelate alla deadline del mercato o a una data successiva
  • Non permettere più a una squadra di scegliere in top-4 in anni consecutivi e/o dopo aver chiuso con uno dei tre peggiori record in anni consecutivi
  • Non si può scegliere in top-4 dopo aver raggiunto le finali di conference nell’anno precedente
  • Probabilità di scelta al Draft basate su record di due anni invece che della stagione appena conclusa
  • La Lottery include tutte le squadre del play-in
  • Probabilità di scelta in Lottery uguali per tutte le squadre fuori dai playoff

Bisogna specificare che non tutte le proposte che trovate qui sopra verranno implementate contemporaneamente, né che non possano essercene altre ancora non di dominio pubblico. Quello che è certo però è che la NBA sta prendendo molto sul serio il "tema del momento", con le multe da 500.000 dollari agli Utah Jazz e da 100.000 dollari agli Indiana Pacers per aver tenuto fuori i loro migliori giocatori pur non essendo infortunati che vogliono essere un monito per il resto delle squadre.

Approfondimento

Gestione dei giocatori: multa per Utah e Indiana

