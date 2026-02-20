Secondo quanto riportato da ESPN, il Commissioner Adam Silver ha reso noto ai General Manager delle trenta squadre che ci saranno delle nuove regole contro il "tanking" già a partire dalla prossima stagione. Le discussioni coi proprietari vanno avanti sin da dicembre e potrebbero cambiare drasticamente il modo di operare delle franchigie

Dopo le parole del Commissioner Adam Silver all’ultimo All-Star Game ("Il tanking quest’anno è stato peggiore di quanto abbiamo visto recentemente, considereremo ogni possibile rimedio per combattere il problema"), la NBA ha deciso di passare ai fatti. Come riportato da Shams Charania di ESPN, i 30 General Manager delle squadre sono stati informati che ci saranno delle nuove regole contro il tanking — ovverosia la pratica di perdere “appositamente” le partite per assicurarsi una migliore scelta al Draft — già a partire dalla prossima stagione, mettendo nero su bianco delle discussioni tra i proprietari e il "competition committee" che vanno avanti sin dallo scorso dicembre. Tra i concetti riportati da ESPN si trovano: