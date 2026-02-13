Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, la lega multa Jazz e Pacers per la gestione poco trasparente dei giocatori

NBA

La NBA ha inflitto una multa di 500.000 dollari a Utah e di 100.000 a Indiana per aver gestito in maniera poco trasparente il minutaggio e le assenze di alcuni giocatori in partite giocate recentemente. E nel comunicato ufficiale della lega il commissioner Adam Silver ha ammonito tutti in riferimento alla pratica comunemente conosciuta come tanking

Stangata in arrivo, almeno dal punto di vista economico, per Jazz e Pacers, multati dalla NBA per aver gestito in modo poco trasparente e non conforme ai regolamenti vigenti il minutaggio e l’assenza di alcuni giocatori in partite giocate recentemente. Per Utah le gare in questione sono quelle Orlando e Miami del 7 e 9 febbraio, in cui sia Lauri Markkanen che Jaren Jackson Jr. hanno assistito al 4° quarto seduti in panchina nonostante, si legge nel comunicato emesso dalla lega, ‘fossero fisicamente in grado di proseguire la partita e il risultato della partita stesso fosse ancora in bilico’. Per Indiana, invece, la partita oggetto di indagini da parte della NBA è quella dello scorso 3 febbraio proprio contro i Jazz, durante la quale i Pacers avevano tenuto a riposo Pascal Siakam e altri due titolari ‘che avrebbero potuto giocare stando agli standard medici previsti dal regolamento in essere, anche giocando un numero limitato di minuti’.

Il messaggio di Silver sul tanking

Nel rendere note le multe inflitte a Jazz e Pacers, la NBA ha anche emesso un comunicato firmato da Adam Silver in cui il commissioner ribadisce l’intenzione da parte della lega di contrastare la pratica comunemente conosciuta come tanking. “Comportamenti come questi, che danno priorità al posizionamento in vista del Draft rispetto alla possibilità di vincere le singole partitemettono in discussione il concetto di competitività che sta alla base della NBA e continueremo a rispondere ad eventuali ulteriori comportamenti che dovessero compromettere l’integrità delle partite” ha dichiarato Silver, aggiungendo poi che il Board of Governors e il Competition Committee della NBA sono al lavoro per stabilire nuove misure che aiutino a sradicare questo tipo di condotta da parte delle franchigie.

Approfondimento

All-Star Weekend: il programma completo su Sky

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Gestione dei giocatori: multa per Utah e Indiana

NBA

La NBA ha inflitto una multa di 500.000 dollari a Utah e di 100.000 a Indiana per aver gestito in...

Durant e l’ASG: "Chiedete a Doncic e Jokic"

NBA

Alla vigilia dell’All-Star Weekend, durante il quale per la prima volta la partita delle stelle...

Denver celebra Danilo Gallinari: questa è casa tua

NBA

Prima della partita casalinga contro Memphis, i Nuggets hanno celebrato il grande ex Danilo...

Rissa Hornets-Pistons: decise le sospensioni per 4

NBA

La NBA ha annunciato le sospensioni per i quattro giocatori coinvolti nella maxi rissa tra...

La rimessa più assurda della storia NBA. VIDEO

NBA

I giocatori degli LA Clippers Kris Dunn e Jordan Miller si sono resi protagonisti di una delle...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS