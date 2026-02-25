Dopo Buddy Hield e Kristaps Porzingis, il terzo membro dello scambio alla deadline tra Atlanta Hawks e Golden State Warriors ha finalmente fatto il suo debutto con la nuova maglia. Jonathan Kuminga ha fatto il suo esordio come nuovo giocatore degli Hawks questa notte contro gli Washington Wizards e lo ha fatto in grande stile, realizzando 27 punti nel largo successo dei suoi nella serata del ritorno da avversario (in borghese) di Trae Young. Kuminga è subentrato dalla panchina a metà del primo quarto, con l’All-Star uscito per un infortunio all’anca senza più tornare in campo. Kuminga ha quindi approfittato dello spazio a disposizione e degli avversari certamente non irresistibili per segnare 9 dei 12 tiri tentati con 3/4 da tre punti e 6/7 ai liberi, aggiungendo anche 7 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi nei 24 minuti in cui è rimasto in campo. Kuminga aveva saltato le ultime sei partite per una contusione ossea subita ai tempi dei Golden State Warriors, con cui è sceso in campo solamente in 7 delle ultime 38 partite. Con una team option da 24.3 milioni di dollari per la prossima stagione, in questo finale di regular season Kuminga si giocherà la conferma ad Atlanta — e si può dire che ha certamente cominciato col piede giusto.