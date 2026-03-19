Brutta tegola per Detroit, fin qui protagonista di una stagione eccellente vissuta da capolista della Eastern Conference. Cade Cunningham, stella e leader della squadra, ha infatti subito un leggero collasso polmonare che lo costringe a fermarsi immediatamente. Non si tratta di un caso isolato in NBA, perché già CJ McCollum, ora ad Atlanta e a lungo punto fermo di Blazers e Pelicans, aveva sofferto dello stesso problema in due occasioni. Nel 2021 McCollum aveva dovuto rimanere fermo per sei settimane, mentre nel 2023 era riuscito a tornare in campo dopo venti giorni. Le tempistiche di rientro di Cunningham, quindi, potrebbero essere simili, e il giocatore potrebbe tornare in campo orientativamente a cavallo tra la fine della regular season e il primo turno dei playoff.