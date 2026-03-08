Offerte Sky
NBA, Shai Gilgeous-Alexander sale a 125 gare da almeno 20 punti: -1 dal record di Wilt

NBA
©Getty

Pur faticando al tiro, Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso con 27 punti contro i Golden State Warriors, realizzando anche la tripla del +5 che ha chiuso definitivamente i conti nel quarto periodo. Per lui sono 125 le gare consecutive con almeno 20 punti: contro Denver (nella notte tra lunedì e martedì su Sky Sport) potrà pareggiare il record di Wilt Chamberlain

Anche in una serata in cui il tiro non sembra funzionare particolarmente bene, Shai Gilgeous-Alexander da vero MVP è in grado di fare la differenza. Contro i Golden State Warriors il leader degli Oklahoma City Thunder ha segnato solo 6 dei 15 tiri tentati dal campo, trovando la maggior parte dei suoi punti dalla lunetta dove invece è stato semi-infallibile (14/15 alla fine). Alla fine però il canestro decisivo porta la sua firma, realizzando una tripla in faccia a Draymond Green a 43 secondi dalla fine per riportare i suoi a +5 e fermare il tentativo di rimonta degli Warriors, suggellando poi a cronometro fermo la sua prestazione da 27 punti finali. Con questa prestazione sono 125 le sue gare consecutive da almeno 20 punti, portando a -1 dal record ogni epoca di Wilt Chamberlain: nella notte tra lunedì e martedì a mezzanotte e mezza su Sky Sport Basket (e martedì in replica col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic avrà la possibilità di pareggiare un record che nessuno aveva nemmeno avvicinato negli ultimi 63 anni, a testimonianza di quanto sia storica la sua costanza di rendimento.

