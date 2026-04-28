Primissima scelta al Draft dello scorso anno, Cooper Flagg si aggiudica il premio di rookie dell’anno al termine della sua prima stagione in NBA. La giovane stella di Dallas ha superato la concorrenza di Kon Knueppel e VJ Edgecombe, piazzatisi al 2° e al 3° posto, mentre anche Dylan Harper e Cedric Coward hanno ottenuto voti

Non è stato un plebiscito, perché la concorrenza di Kon Knueppel e in seconda battuta di VJ Edgecombeera di quelle serie, ma alla fine Cooper Flagg ha superato l’ex compagno a Duke e la guardia dei Sixersaggiudicandosi il premio di rookie dell’anno. Primissima scelta al Draft dello scorso anno, Flagg ha vissuto un’annata complicata a livello di squadra, con Dallas impegnata nella più classica delle stagioni di transizione, ma ha comunque chiuso con 21 punti, 6.7 rimbalzi e 4.5 assist di media a partita, guidando i Mavs in ogni singola voce statistica come solo Michael Jordan aveva saputo fare nella sua stagione d’esordio in NBA con la maglia dei Bulls. Numeri che sono valsi a Flagg una vittoria in volata, perché il distacco di soli 26 punti da Knueppel è il secondo più esiguo da quando è stata introdotta questa modalità di voto, battuto solo nel 2021, quando il premio andò a LaMelo Ball davanti a Anthony Edwards.