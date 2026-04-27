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NBA, nessuna squalifica per la rissa di gara-4: solo multe a Jokic e Randle

NBA

La rissa che aveva chiuso gara-4 tra Timberwolves e Nuggets e che aveva portato all’espulsione di Nikola Jokic e Julius Randle non costa poi troppo cara a nessuna delle due squadre. La NBA ha infatti deciso solo di multare i due giocatori rispettivamente per 50.000 e 35.000 dollari, senza sospendere nessuno in vista di gara-5 (in programma stanotte in diretta su Sky Sport Basket)

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Minnesota e Denver tirano un sospiro di sollievo, anche perché da una parte gli infortuni a Donte DiVincenzo e Anthony Edwards e dall’altra la prospettiva di una eliminazione dolorosissima al primo turno dei playoff rendono gara-5, in programma già stanotte, delicatissima. E dopo la rissa scattata nel finale di gara-4, quando a fare le spese del parapiglia erano stati Nikola Jokic e Julius Randle, poi espulsi, ma in cui erano stati coinvolti anche Aaron Gordon, Jonas Valanciunas, Rudy Gobert e Bones Hyland, la paura era che la NBA facesse calare la mannaia delle squalifiche per entrambe le squadre. Ipotesi evitata, perché la lega ha deciso semplicemente di punire i due espulsi rispettivamente con 50.000 e 35.000 dollari di multa, senza comminare squalifiche. Al di là degli infortunati in casa Timberwolves, quindi, tutti i protagonisti potranno essere regolarmente in campo stanotte, in diretta su Sky Sport Basket dalle 4.30 con commento originale e poi in replica domani martedì 28 aprile con telecronaca italiana, per la partita che può lanciare Minnesota al secondo turno e chiudere la stagione di Denver con largo anticipo rispetto alle previsioni. 

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