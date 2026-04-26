Già assente in gara-1 e in gara-3, Kevin Durant salterà anche gara-4 della serie contro i Lakers, che per i suoi Rockets, sotto 0-3, potrebbe chiudersi già questa notte. Il problema alla caviglia sembra non permettere al veterano di scendere in campo questa notte alle 3.30 (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento originale, replica domani lunedì 27 aprile con commento di Francesco Bonfardeci e Dario Vismara)

Niente Kevin Durant per i Rockets, che questa notte affrontano una possibile, clamorosa eliminazione al primo turno con tanto di cappotto in gara-4 contro i Lakers. Il veterano, che ha già saltato gara-1 e gara-3, continua infatti ad avere dolore alla caviglia e nonostante abbia effettuato i trattamenti programmati in giornata e abbia partecipato alla sessione video di preparazione alla partita insieme ai compagni non potrà giocare, saltando quindi la terza partita ai playoff dopo aver giocato 78 delle 82 partite di regular season. Appuntamento questa notte alle 3.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento originale, replica domani lunedì 27 aprile con commento di Francesco Bonfardeci e Dario Vismara.