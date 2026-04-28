Si scalda ulteriormente il clima della serie tra Rockets e Lakers, che in gara-4 aveva già fatto registrare tre espulsioni e ben cinque falli tecnici. La NBA ha infatti multato di 35.000 dollari Marcus Smart e di 25.000 dollari Luke Kennard in quanto entrambe le guardie gialloviola avrebbero usato un linguaggio non consono nei confronti degli ufficiali di gara

Gara-5, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alla Crypto.com Arena di Los Angeles, potrebbe già chiudere la serie, ma intanto tra Lakers e Rockets il clima sembra surriscaldarsi ulteriormente. Già gara-4, in cui Houston è riuscita a evitare il cappotto con la vittoria casalinga, aveva visto ben tre espulsi e cinque falli tecnici complessivi, e ora la NBA ha deciso di provare a smorzare gli animi multando sia Marcus Smart che Luke Kennard, a quanto pare tra i più scatenati per i Lakers. Il primo, multato con 35.000 dollari, avrebbe infatti “messo in discussione l’integrità degli arbitri” a fine partita, mentre il secondo, a cui toccherà pagare 25.000 dollari, si sarebbe “rivolto agli arbitri utilizzando un linguaggio non appropriato”. La sfida che mercoledì notte potrebbe regalare ai gialloviola il passaggio del turno, e quindi la serie contro i Thunder campioni in carica, si preannuncia quindi combattutissima, anche dal punto di vista verbale.