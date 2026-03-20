Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Dennis Rodman raddoppia in Hall of Fame: dopo Springfield entra in quella della WWE

NBA

Leggenda con la maglia dei Detroit Pistons e dei Chicago Bulls, con cui ha vinto complessivamente cinque titoli NBA, Dennis Rodman era già stato introdotto nella Hall of Fame di Springfield nel 2011. L’ex anche di Spurs e Lakers, però, nel corso della sua vita è stato protagonista anche sui ring del wrestling accanto a nomi come Hulk Hogan e Randy Savage e ad aprile verrà introdotto nella Hall of Fame della WWE

Quando in ballo c’è Dennis Rodman, è vietato stupirsi. La vita dell’ex Detroit Chicago, cinque volte campione NBA, è infatti caratterizzata da avventure al limite dell’incredibile lontano dai parquet. E tra questa c’è stata anche quella sui ring del wrestling, iniziata quando ancora Rodman era parte dei Bulls del secondo threepeat e, come ampiamente noto, aveva saltato un allenamento di squadra nel pieno delle Finals del 1998 per partecipare ad un evento dell’allora WCW accanto ad una leggenda come Hulk Hogan. Da allora Rodman non ha di fatto mai smesso di frequentare il mondo del wrestling, tra comparsate varie e vere e proprie faide, ovviamente studiate a tavolino, con altri nomi mitici come Randy Savage e Curt Henning. E la passione per il ring ora frutta a Rodman il secondo ingresso nella Hall of Fame, perché dopo essere stato introdotto in quella di Springfield nel 2011 tra poche settimane il due volte difensore dell’anno entrerò anche in quella della WWE. La cerimonia d’introduzione, che dovrebbe avvenire come da tradizione prima dell’appuntamento annuale con Wrestlemania, in programma nel weekend del 18 e 19 aprile, lo vedrà quindi tornare protagonista e, considerato il personaggio, c’è da scommettere che non mancheranno i colpi di scena e i momenti memorabili. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Milwaukee: Giannis rinnova o sarà scambiato

NBA

In una intervista concessa a ESPN, il co-proprietario dei Bucks Wes Edens ha voluto fare...

Rodman entra nella Hall of Fame del wrestling

NBA

Leggenda con la maglia dei Detroit Pistons e dei Chicago Bulls, con cui ha vinto complessivamente...

Fontecchio a Sky: "Tosto Doncic quando tira così"

NBA

Simone Fontecchio ha segnato tutti i suoi 7 punti di serata contro i Los Angeles Lakers nel primo...

Fontecchio parte in quintetto e segna 7 punti

NBA

Nella notte Simone Fontecchio è partito in quintetto per la sesta volta in stagione, segnando...

Cunningham si ferma per un collasso polmonare

NBA

Come riportato pochi minuti fa da ESPN, Cade Cunningham è stato vittima di un leggero collasso...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS