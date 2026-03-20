Leggenda con la maglia dei Detroit Pistons e dei Chicago Bulls, con cui ha vinto complessivamente cinque titoli NBA, Dennis Rodman era già stato introdotto nella Hall of Fame di Springfield nel 2011. L’ex anche di Spurs e Lakers, però, nel corso della sua vita è stato protagonista anche sui ring del wrestling accanto a nomi come Hulk Hogan e Randy Savage e ad aprile verrà introdotto nella Hall of Fame della WWE

Quando in ballo c’è Dennis Rodman, è vietato stupirsi. La vita dell’ex Detroit e Chicago, cinque volte campione NBA, è infatti caratterizzata da avventure al limite dell’incredibile lontano dai parquet. E tra questa c’è stata anche quella sui ring del wrestling, iniziata quando ancora Rodman era parte dei Bulls del secondo threepeat e, come ampiamente noto, aveva saltato un allenamento di squadra nel pieno delle Finals del 1998 per partecipare ad un evento dell’allora WCW accanto ad una leggenda come Hulk Hogan. Da allora Rodman non ha di fatto mai smesso di frequentare il mondo del wrestling, tra comparsate varie e vere e proprie faide, ovviamente studiate a tavolino, con altri nomi mitici come Randy Savage e Curt Henning. E la passione per il ring ora frutta a Rodman il secondo ingresso nella Hall of Fame, perché dopo essere stato introdotto in quella di Springfield nel 2011 tra poche settimane il due volte difensore dell’anno entrerò anche in quella della WWE. La cerimonia d’introduzione, che dovrebbe avvenire come da tradizione prima dell’appuntamento annuale con Wrestlemania, in programma nel weekend del 18 e 19 aprile, lo vedrà quindi tornare protagonista e, considerato il personaggio, c’è da scommettere che non mancheranno i colpi di scena e i momenti memorabili.