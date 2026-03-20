Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Fontecchio parte in quintetto e segna 7 punti, ma Miami cade coi Lakers

NBA
©Getty

Nella notte Simone Fontecchio è partito in quintetto per la sesta volta in stagione, segnando subito 7 punti nel primo quarto contro i Los Angeles Lakers ma senza più realizzare punti nel resto del match, perso dai suoi Miami Heat per 126-134. Prima del match Fontecchio ha anche ricevuto un riconoscimento da una delegazione della Regione Abruzzo

Partenza in quintetto per Simone Fontecchio, che contro i Los Angeles Lakers è partito forte realizzando subito 7 punti nel primo quarto, il migliore dei Miami Heat toccando anche il +15 nei confronti dei gialloviola. Trascinati da uno strepitoso Luka Doncic da 60 punti e dalla tripla doppia di LeBron James però i Lakers hanno rimontato e Fontecchio non ha più segnato dopo il primo quarto, chiudendo con 3/6 al tiro di cui 1/3 dalla lunga distanza, 3 rimbalzi e 2 assist con una palla persa in 19 minuti di gioco.

Un riconoscimento per Fontecchio

Ad assistere alla partita tra Heat e Lakers era presente anche una delegazione abruzzese capitanata dal deputato del parlamento Giulio Sottanelli, che ha consegnato a Fontecchio una medaglia commemorativa posando poi per una foto ricordo sia prima che dopo la gara.

Simone Fontecchio e Giulio Sottanelli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Fontecchio parte in quintetto e segna 7 punti

NBA

Nella notte Simone Fontecchio è partito in quintetto per la sesta volta in stagione, segnando...

Cunningham si ferma per un collasso polmonare

NBA

Come riportato pochi minuti fa da ESPN, Cade Cunningham è stato vittima di un leggero collasso...

Milwaukee lo vuole fermare, Giannis non ci sta

NBA

Secondo quanto riportato da ESPN, si complica ulteriormente il rapporto tra Milwaukee e Giannis...

La sfida di tiro tra Obama e Edwards è imperdibile

NBA

Nel 2024 era diventato virale uno scambio tra Barack Obama e Anthony Edwards nel quale la stella...

Las Vegas e Seattle in NBA dal 2028-29: si vota

NBA

La NBA terrà una votazione la prossima settimana per cominciare il percorso di espansione a 32...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS