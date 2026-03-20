Nella notte Simone Fontecchio è partito in quintetto per la sesta volta in stagione, segnando subito 7 punti nel primo quarto contro i Los Angeles Lakers ma senza più realizzare punti nel resto del match, perso dai suoi Miami Heat per 126-134. Prima del match Fontecchio ha anche ricevuto un riconoscimento da una delegazione della Regione Abruzzo

Partenza in quintetto per Simone Fontecchio, che contro i Los Angeles Lakers è partito forte realizzando subito 7 punti nel primo quarto, il migliore dei Miami Heat toccando anche il +15 nei confronti dei gialloviola. Trascinati da uno strepitoso Luka Doncic da 60 punti e dalla tripla doppia di LeBron James però i Lakers hanno rimontato e Fontecchio non ha più segnato dopo il primo quarto, chiudendo con 3/6 al tiro di cui 1/3 dalla lunga distanza, 3 rimbalzi e 2 assist con una palla persa in 19 minuti di gioco.