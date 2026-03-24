La quinta sconfitta consecutiva di Miami (la terza davanti al pubblico di casa) lascia qualche strascico in casa Heat: niente di troppo serio, forse, ma i nomi coinvolti - la superstar della squadra, Bam Adebayo, e l'allenatore, Erik Spoelstra - fanno sì che a South Beach se ne parli. Dopo quattro minuti e mezzo del secondo quarto, e gli Heat già sotto in doppia cifra contro gli Spurs, coach Spoelstra richiama in panchina Adebayo, che gradisce poco. "Fa parte delle cose che mi piacciono di lui", minimizza l'allenatore di Miami nel post-partita. "Ogni tanto ci urliamo addosso a vicenda, ma io lo amo e penso che il sentimento sia ricambiato. Anche se non dovesse essere così, però, è mio compito prendere le decisioni per il bene della squadra: non voglio che giochi ogni singolo minuto di ogni tempo", le parole dell'allenatore degli Heat, a giustificazione del suo cambio. Adebayo da un lato capisce ("Lo so, a volte deve proteggermi da me stesso") ma dall'altro sottolinea marcatamente la sua frustrazione: "Non voglio finire anche quest'anno ai maledetti play-in [Miami è abbonata alle gare di "anticamera" ai playoff: sempre presente negli ultimi tre anni, ndr]. E per questo voglio scendere in campo e dare tutto quello che posso dare ogni singola partita, ogni singolo minuto". Uno sforzo, in buonafede, che forse Spoelstra ha ritenuto eccessivo, con un occhio a quella che in America chiamano "large picture".