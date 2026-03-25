NBPA: "No alle 65 partite e al tanking dei Bucks"

L'Associazione Giocatori della NBA ha alzato la voce su due temi d’attualità come la regola delle 65 gare per accedere ai premi stagionali e la decisione dei Milwaukee Bucks di tenere seduto Giannis Antetokounmpo contro la sua volontà. "Il fatto che Cade Cunningham possa non essere incluso nei quintetti All-NBA è l’ennesima dimostrazione che la regola delle 65 partite non funziona. E Giannis Antetokounmpo, se è in salute, deve scendere in campo"

La NBPA, l’associazione dei giocatori della NBA, ha alzato la voce per quanto riguarda due temi di forte attualità come la regola delle 65 partite per essere “eleggibili” per i premi stagionali e la disputa in corso tra i Milwaukee Bucks e Giannis Antetokounmpo sul ritorno in campo. Attraverso le parole di un suo portavoce, la NBPA ha espresso la sua posizione: "La potenziale ineleggibilità di Cade Cunningham per i premi dopo la miglior stagione della carriera è un ulteriore esempio del perché deve essere abolita o riformata la regola delle 65 partite per creare un'eccezione per infortuni significativi” ha detto il sindacato. "Dalla sua implementazione, troppi giocatori meritevoli sono stati ingiustamente esclusi dai premi di fine stagione da questa quota arbitraria ed eccessivamente rigida". Cunningham, leader dei Detroit Pistons primi nella Eastern Conference, ha disputato 61 partite prima di subire uno pneumotorace che rischia di fargli saltare il resto della regular season, e quindi mancare la soglia delle 65 partite come per esempio LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Steph Curry — o anche Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Luka Doncic o Shai Gilgeous-Alexander che sono vicini alla soglia. Bisogna però ricordare che la regola delle 65 partite è stata regolarmente discussa e condivisa dalla NBA e dalla NBPA all’interno del contratto collettivo, e sarebbe dunque necessario rimettersi al tavolo delle trattative per modificarla.