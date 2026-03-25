NBPA: "No alle 65 partite e al tanking dei Bucks"

L'Associazione Giocatori della NBA ha alzato la voce su due temi d’attualità come la regola delle 65 gare per accedere ai premi stagionali e la decisione dei Milwaukee Bucks di tenere seduto Giannis Antetokounmpo contro la sua volontà. "Il fatto che Cade Cunningham possa non essere incluso nei quintetti All-NBA è l’ennesima dimostrazione che la regola delle 65 partite non funziona. E Giannis Antetokounmpo, se è in salute, deve scendere in campo"
La NBPA, l’associazione dei giocatori della NBA, ha alzato la voce per quanto riguarda due temi di forte attualità come la regola delle 65 partite per essere “eleggibili” per i premi stagionali e la disputa in corso tra i Milwaukee Bucks e Giannis Antetokounmpo sul ritorno in campo. Attraverso le parole di un suo portavoce, la NBPA ha espresso la sua posizione: "La potenziale ineleggibilità di Cade Cunningham per i premi dopo la miglior stagione della carriera è un ulteriore esempio del perché deve essere abolita o riformata la regola delle 65 partite per creare un'eccezione per infortuni significativi” ha detto il sindacato. "Dalla sua implementazione, troppi giocatori meritevoli sono stati ingiustamente esclusi dai premi di fine stagione da questa quota arbitraria ed eccessivamente rigida". Cunningham, leader dei Detroit Pistons primi nella Eastern Conference, ha disputato 61 partite prima di subire uno pneumotorace che rischia di fargli saltare il resto della regular season, e quindi mancare la soglia delle 65 partite come per esempio LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Steph Curry — o anche Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Luka Doncic o Shai Gilgeous-Alexander che sono vicini alla soglia. Bisogna però ricordare che la regola delle 65 partite è stata regolarmente discussa e condivisa dalla NBA e dalla NBPA all’interno del contratto collettivo, e sarebbe dunque necessario rimettersi al tavolo delle trattative per modificarla.
NBPA contro il tanking: "I proprietari devono essere ritenuti responsabili"
Ancor più duro è stato il comunicato per schierarsi contro i Milwaukee Bucks e la loro decisione di tenere seduto Giannis Antetokounmpo per il resto della stagione, nonostante possa tornare in campo prima della fine della regular season. "La Player Participation Policy è stata progettata dalla lega per vigilare sulle squadre e garantire che quando un All-Star come Giannis Antetokounmpo è sano e pronto a giocare, sia in campo", ha detto il sindacato. "Sfortunatamente, le politiche anti-tanking sono efficaci solo quanto la loro applicazione; i fan, i partner televisivi e l'integrità del gioco stesso continueranno a soffrire finché le proprietà non verranno controllata. Non vediamo l'ora di collaborare con la NBA su nuove proposte significative che affronteranno e scoraggeranno direttamente il tanking".