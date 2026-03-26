Ieri notte i Lakers hanno vinto, non senza molta più fatica di quanto previsto, sul campo dei Pacers. E, complice l’assenza di Marcus Smart, in squadra di è rivisto Bronny James, autore di una prova energica in uscita dalla panchina. Dopo la gara il figlio di LeBron si è quindi meritato i complimenti del padre, che ha voluto ribadire come Bronny non si trovi a giocare in NBA per caso

Il tabellino, volendo vedere, dice di 4 punti, 2 palle recuperate, un rimbalzo, un assist e una stoppata in poco più di 13 minuti , ma nella partita giocata da Bronny James contro i Pacers ieri notte c’è stata soprattutto tanta energia. Una energia quantomai necessaria ai Lakers per passare sul campo di Indiana, dove i ragazzi di coach JJ Redick hanno strappato una vittoria meno agevole di quanto previsto. E per James Jr ., che in questa stagione ha fin qui collezionato 33 presenze con la squadra e non scendeva in campo con i gialloviola dallo scorso 10 marzo , sono poi arrivati anche i complimenti sentiti di papà LeBron .

LeBron e l’orgoglio paterno

“Ha giocato minuti importanti” ha dichiarato LeBron al termine della partita parlando del figlio, “sono super orgoglioso di lui e non è qui in NBA per caso, anzi”. James Sr. ha poi argomentato: “Con il suo atletismo e la sua voglia di difendere ci ha dato una grossa mano stasera, mostrando ancora una volta di essere cresciuto come giocatore”. Secondo LeBron, insomma, i progressi di Bronny sono evidenti e in casa Lakers sono stati in molti a notarli: “Non è un caso che il coaching staff gli abbia dato fiducia oggi e per me essere lì in campo con lui è stato speciale, non riesco ad immaginare una sensazione migliore”.