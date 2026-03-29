Una settimana fa gli era andata bene, perché la NBA aveva cancellato il fallo tecnico preso contro Orlando, evitando così di far scattare la squalifica automatica per una partita considerando il raggiungimento del limite massimo di 16 tecnici presi in stagione. Luka Doncic, però, senza grandi sorprese, ci è ricascato venerdì notte nella vittoria dei suoi Lakers su Brooklyn, quando un battibecco con Ziaire Williams gli è costato per l’appunto il 16° fallo tecnico e, stavolta sì, anche la squalifica per una gara. Squalifica che lo sloveno sconterà nella sfida interna contro Washington in programma lunedì notte e da qui al termine della regular season ogni ulteriore tecnico preso gli costerà un’altra sospensione per una partita. La sospensione contro gli Wizards costerà a Doncic 264.000 dollari, ovvero 1/174 del suo salario annuale.