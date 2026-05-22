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NBA, la battaglia per l’Ovest continua: gara-3 Spurs-Thunder alle 2.30 su Sky Sport

NBA

Gara-1 è diventata subito un instant classic con la vittoria di San Antonio, trascinata da Victor Wembanyama, al doppio supplementare, mentre in gara-2 Oklahoma City si è presa la rivincita sulle spalle del suo MVP Shai Gilgeous-Alexander. Spurs e Thunder tornano ora a incontrarsi questa notte per gara-3, in diretta alle 2.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento LIVE a cura di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

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I primi due capitoli delle finali della Western Conference hanno già regalato momenti a dir poco epici e prestazioni che saranno ricordate a lungo, ma la sfida tra San Antonio e Oklahoma City è appena iniziata. Dopo l’incredibile prestazione di Victor Wembanyama in gara-1 e la rivincita di Shai Gilgeous-Alexander ingara-2, infatti, la serie si sposta in Texas ripartendo dalla perfetta parità sull’1-1. E a tenere banco alla vigilia su entrambi i fronti è l’infermeria, con Jalen Williams da una parte e De’Aaron Fox e Dylan Harper dall’altra a essere in forse. Di certo, però, il talento in campo al Frost Bank Center non mancherà e Spurs e Thunderproveranno a portarsi in vantaggio con una vittoria che potrebbe in qualche modo indirizzare la serie. L’appuntamento con gara-3 tra San Antonio e Oklahoma City è per questa notte alle 2.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina, conrepliche nella giornata di domani sabato 23 maggio sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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