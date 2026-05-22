In gara-1 Cleveland aveva vanificato un vantaggio di 22 punti a 8 minuti dalla fine, perdendo al supplementare, mentre in gara-2 è stato un parziale micidiale di 18-0 piazzato dai Knicks nel 3° quarto a decidere una partita fin lì assai equilibrata. E ora, sotto 0-2, per i Cavs si fa dura, anche se Donovan Mitchell e Jarrett Allen professano ottimismo e fiducia nella capacità dimostrata dalla squadra di reagire con le spalle al muro in questi playoff

“Non è la prima volta in questi playoff che ci troviamo ad affrontare delle avversità, siamo passati da due gare-7 e quindi essere sotto 0-2 nella serie è una situazione in cui ci siamo cacciati, come tante altre”. Professa ottimismo Donovan Mitchell dopo la sconfitta in gara-2 al Madison Square Garden, e gli fa eco il compagno Jarrett Allen, che sentenzia: “Questo è il modo in cui stiamo vivendo questi playoff: con le spalle al muro”. E i Cavs hanno davvero le spalle al muro, sotto 0-2 e con di fronte una New York che ha vinto 9 partite consecutive ai playoff, e sarà assolutamente necessario provare a vincere nelle due partite ora in programma in casa, magari scongiurando i crolli verticali che sono costati ai ragazzi di coach Kenny Atkinson i primi due episodi della serie.