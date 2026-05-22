In gara-1 Cleveland aveva vanificato un vantaggio di 22 punti a 8 minuti dalla fine, perdendo al supplementare, mentre in gara-2 è stato un parziale micidiale di 18-0 piazzato dai Knicks nel 3° quarto a decidere una partita fin lì assai equilibrata. E ora, sotto 0-2, per i Cavs si fa dura, anche se Donovan Mitchell e Jarrett Allen professano ottimismo e fiducia nella capacità dimostrata dalla squadra di reagire con le spalle al muro in questi playoff
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“Non è la prima volta in questi playoff che ci troviamo ad affrontare delle avversità, siamo passati da due gare-7 e quindi essere sotto 0-2 nella serie è una situazione in cui ci siamo cacciati, come tante altre”. Professa ottimismo Donovan Mitchell dopo la sconfitta in gara-2 al Madison Square Garden, e gli fa eco il compagno Jarrett Allen, che sentenzia: “Questo è il modo in cui stiamo vivendo questi playoff: con le spalle al muro”. E i Cavs hanno davvero le spalle al muro, sotto 0-2 e con di fronte una New York che ha vinto 9 partite consecutive ai playoff, e sarà assolutamente necessario provare a vincere nelle due partite ora in programma in casa, magari scongiurando i crolli verticali che sono costati ai ragazzi di coach Kenny Atkinson i primi due episodi della serie.
Dal +22 sprecato in gara-1 al 18-0 di gara-2
In gara-1 i Cavs avevano sprecato un vantaggio di 22 punti con soli 8 minuti da giocare nel 4° quarto, finendo poi per perdere al supplementare subendo da lì un nettissimo 44-11 per mano dei Knicks. Gara-2, invece, si è rivelata equilibrata per tutto il primo tempo, durante il quale le due squadre si sono alternate al comando nel punteggio. Nel 3° quarto, però, per Cleveland è arrivato un altro crollo e la squadra per oltre 5 minuti non è riuscita a segnare, mentre New York ne ha approfittato per piazzare il 18-0 che ha di fatto indirizzato la sfida. E se in gara-3 i Cavs dovranno per forzare cambiare qualcosa e trovare degli aggiustamenti tattici, c’è da scommettere che al primo punto tra le priorità di Cleveland ci sarà l’intenzione di evitare altri crolli verticali come quelli costati carissimi in gara-1 e gara-2.