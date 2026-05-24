Spurs-OKC, verso gara-4: fuori Mitchell, Fox ok

Gli Oklahoma City Thunder dovranno fare a meno anche di Ajay Mitchell, oltre che di Jalen Williams, per gara-4 della serie contro i San Antonio Spurs, in programma nella notte fra domenica e lunedì alle 2 (live su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna). I texani hanno invece confermato la presenza di De'Aaron Fox e di Dylan Harper

Mitchell , che non aveva terminato gara-2 per un problema alla gamba destra ed era uscito tenendosi la coscia, ha aggravato il problema in gara-3 dopo un contatto duro con Stephon Castle , indicato come flagrant foul dagli arbitri. Il belga ha chiuso la citata gara-3 con appena 2 punti in 17', dopo aver viaggiato a 21 con 5 assist di media nei primi due turni contro Suns e Lakers.

Dopo le vittorie in gara-2 e in gara-3 per il 2-1 nella serie , gli Oklahoma City Thunder torneranno in campo a San Antonio per gara-4 contro gli Spurs, nella notte fra domenica e lunedì alle 2 (live su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna) . Coach Mark Daigneault dovrà fare a meno, oltre che di Jalen Williams, anche di Ajay Mitchell : l'esterno belga, partito in quintetto in 7 delle 11 gare di playoff proprio al posto di J-Dub, è stato fermato da uno stiramento al polpaccio destro .

Saranno invece regolarmente in campo De'Aaron Fox e Dylan Harper per i San Antonio Spurs, come ha confermato coach Mitch Johnson. "Sono usciti dal campo e hanno finito di giocare di propria iniziativa. Li ho sostituiti io, quindi è un punto a favore. E al momento ci aspettiamo che siano pronti. Quei ragazzi stanno dando il massimo e li ammiro, mi tolgo il cappello, perché stanno dando il tutto per tutto pur non essendo al 100%", le parole di Johnson.

Fox, 15 punti, 7 rimbalzi e 6 assist in gara-3, è alle prese con un problema alla caviglia destra, mentre Dylan Harper ha subito un infortunio all'adduttore della gamba destra in gara-2 a Oklahoma City.