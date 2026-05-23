Spurs, abbiamo un problema: senza Wemby si crolla

I San Antonio Spurs hanno perso gara-3 contro gli Oklahoma City Thunder, sprecando un vantaggio di 15 lunghezze per cominciare la partita fino al -15 finale. Eppure nei 39 minuti in cui è rimasto in campo Victor Wembanyama i texani hanno vinto di 4 lunghezze, salvo perdere di 19 nei minuti in cui è rimasto fuori. Luke Kornet in particolare sta faticando enormemente con plus-minus sempre fortemente negativo

Neanche un parziale iniziale di 15-0 mai visto prima nella storia delle finali di conference è bastato ai San Antonio Spurs per vincere in gara-3 contro gli Oklahoma City Thunder, perdendo per la prima volta in casa contro i campioni in carica in questa stagione e facendosi sfuggire il fattore campo conquistato in gara-1. Eppure gli Spurs nei 39 minuti in cui Victor Wembanyama è rimasto in campo hanno vinto la partita di 4 lunghezze, unico giocatore con plus-minus positivo della squadra insieme a De’Aaron Fox (che ha chiuso a +9 ma in meno di 31 minuti). I problemi sono arrivati soprattutto quando il francese è andato a sedersi in panchina e al suo posto è entrato Luke Kornet, i cui plus-minus invece in questa serie sono fortemente negativi: -9 in meno di 10 minuti in gara-1, -10 in 10:33 in gara-2 e addirittura -18 in 12:33 in gara-3, nonostante alcuni minuti del secondo tempo passati anche al fianco di Wemby in una strutturazione con due lunghi per cercare qualcosa di diverso. Non è tanto un problema di Kornet, visto che anche Keldon Johnson (sesto uomo dell’anno in carica) stanotte ha chiuso con -23 di plus-minus in meno di 12 minuti, ma è evidente che gli Spurs cambiano in maniera enorme quando non c’è Wembanyama in campo.