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NBA, Caitlin Clark: "Jokic il migliore al mondo". Lui scherza: "Abbiamo lo stesso agente"

NBA
©Getty

Prima della partita tra Denver Nuggets e Golden State Warriors, la stella della WNBA Caitlin Clark è intervenuta in diretta su NBC definendo Nikola Jokic "probabilmente il mio giocatore preferito da guardare e a mio modo di vedere il più forte del mondo". In conferenza stampa il serbo ha commentato con una battuta: "Abbiamo lo stesso agente, per quello lo ha detto…"

Dopo aver vissuto a bordo campo da fotografa la sfida tra gli Indiana Pacers e i Los Angeles Lakers, la stella della WNBA Caitlin Clark ha vissuto un’altra serata "diversa" in NBA. Prima di ributtarsi a capofitto nella nuova stagione, la miglior giocatrice dell’ultimo torneo di qualificazione ai Mondiali (da seguire a settembre in diretta su Sky Sport con l’Italia impegnata) ha preso parte al pre-partita di Denver-Golden State su NBC, dando la sua opinione soprattutto su Nikola Jokic. "Fare una o due triple doppie in una stagione è già difficile di suo, lui ne fa una di media da due anni consecutivi" ha detto in compagnia di Carmelo Anthony, Vince Carter e Tracy McGrady. "È probabilmente il mio giocatore preferito da guardare e, a mio modo di vedere, il più forte del mondo". Dopo la partita, in cui ha chiuso con 25 punti, 15 rimbalzi e 8 assist per portare i suoi alla sesta vittoria consecutiva, Jokic ha commentato le parole di Clark con una delle sue battute: "Abbiamo lo stesso agente, è per quello che lo ha detto…" provocando una risata generale in conferenza stampa.

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