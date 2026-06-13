All’interno della rimonta subita dai San Antonio Spurs in gara-4 spiccano gli errori commessi da De'Aaron Fox, disastroso nel secondo tempo che ha portato i texani a sprecare 29 punti di vantaggio. Coach Mitch Johnson però ha ribadito fortemente la sua fiducia nel playmaker: "Non guardo i social, sono stato licenziato 212 volte e lui scambiato 72. Fox avrà il pallone nelle sue mani alla fine della partita e siamo certi che risponderà come ha sempre fatto per noi"

Alla vigilia di gara-5 delle NBA Finals, il pensiero di molti è rimasto ancora a quanto accaduto in gara-4 con l’incredibile rimonta dei New York Knicks da -29 per vincere col tap-in di OG Anunoby. Parlando dei San Antonio Spurs, molti si sono concentrati sulla prestazione di De’Aaron Fox: dopo essere stato uno dei migliori nel primo tempo, il playmaker è stato disastroso nella ripresa, segnando solo uno dei 5 tiri tentati nel quarto periodo e finendo con 4 palle perse, il numero più alto della squadra. Soprattutto Fox si è fatto stoppare a 11 secondi dalla fine con i suoi avanti di uno quando avrebbe potuto tenere il pallone e farsi fare fallo, mettendo potenzialmente un possesso pieno di distanza tra le due squadre. Approfondimento Dentro il disastro epico degli Spurs: i numeri

Johnson: "Non vado sui social, conta solo chi è qui" Nonostante le tante critiche, coach Mitch Johnson però si è schierato dalla parte del suo giocatore: "Io non vado sui social media" ha detto Johnson. "Penso di essere stato licenziato 212 volte, e abbiamo scambiato Fox 72 volte. Le persone hanno le loro opinioni. Non mi interessa. Mi importa delle persone che fanno parte della nostra organizzazione, che sono in quello spogliatoio, che sanno come mi sento. De'Aaron Fox avrà il pallone tra le mani alla fine della partita di domani, e ho la massima fiducia che risponderà come ha fatto innumerevoli volte per noi". Approfondimento Miracolo Anunoby: tocco che può valere il titolo