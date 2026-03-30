Toronto, parziale di 31-0 contro Orlando: è record

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Toronto realizza un parziale di 31-0 contro Orlando: è record. VIDEO

NBA
©Getty

Nel corso della sfida di questa notte i Toronto Raptors hanno realizzato un parziale di 31-0 a cavallo di primo e secondo quarto ai danni degli Orlando Magic, andando poi a vincere per 139-87. Nella storia della NBA non era mai stato registrato un parziale del genere, realizzando così un nuovo record

La NBA ha iniziato a tenere conto del play-by-play (cioè del resoconto di tutta la partita azione per azione) solamente dalla stagione 1997-98. Non sappiamo se prima di quel giorno una squadra ha mai realizzato un parziale di 31-0, ma sappiamo che negli ultimi 30 anni nessun altro lo ha fatto come i Toronto Raptors questa notte. Da 5:30 dalla fine del primo quarto a 9:42 dalla fine del secondo i canadesi hanno rifilato 31 punti senza risposta ai malcapitati Orlando Magic, che hanno poi finito per perdere per 139-87 dopo essere finiti sotto anche di 56 lunghezze nel corso del match. Un maxi-parziale da record spinto dai 24 punti di RJ Barrett e i 23 con 15 assist di Scottie Barnes, il tutto dovendo anche fare a meno di Brandon Ingram per una serata che rappresenta un nuovo record ogni epoca (almeno per quello che è stato registrato negli annali).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Sinner, Kimi e Bez: tre MVP con la passione NBA

NBA

Abbiamo vissuto una domenica storica sui canali di Sky Sport, con le vittorie di Jannik Sinner...

Clark: "Jokic il top" Lui: "Abbiamo stesso agente"

NBA

Prima della partita tra Denver Nuggets e Golden State Warriors, la stella della WNBA Caitlin...

Toronto, parziale di 31-0 contro Orlando: è record

NBA

Nel corso della sfida di questa notte i Toronto Raptors hanno realizzato un parziale di 31-0 a...

Giannis e i Bucks fuori dai playoff dopo 10 anni

NBA

Con la pesante sconfitta casalinga subita dagli Spurs nella notte Milwaukee è stata...

Troppi tecnici: Doncic sospeso per una partita

NBA

Nella gara vinta venerdì notte contro Brooklyn, Luka Doncic si era visto fischiare il 16° fallo...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS