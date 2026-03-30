Toronto, parziale di 31-0 contro Orlando: è record

Nel corso della sfida di questa notte i Toronto Raptors hanno realizzato un parziale di 31-0 a cavallo di primo e secondo quarto ai danni degli Orlando Magic, andando poi a vincere per 139-87. Nella storia della NBA non era mai stato registrato un parziale del genere, realizzando così un nuovo record

La NBA ha iniziato a tenere conto del play-by-play (cioè del resoconto di tutta la partita azione per azione) solamente dalla stagione 1997-98. Non sappiamo se prima di quel giorno una squadra ha mai realizzato un parziale di 31-0, ma sappiamo che negli ultimi 30 anni nessun altro lo ha fatto come i Toronto Raptors questa notte. Da 5:30 dalla fine del primo quarto a 9:42 dalla fine del secondo i canadesi hanno rifilato 31 punti senza risposta ai malcapitati Orlando Magic, che hanno poi finito per perdere per 139-87 dopo essere finiti sotto anche di 56 lunghezze nel corso del match. Un maxi-parziale da record spinto dai 24 punti di RJ Barrett e i 23 con 15 assist di Scottie Barnes, il tutto dovendo anche fare a meno di Brandon Ingram per una serata che rappresenta un nuovo record ogni epoca (almeno per quello che è stato registrato negli annali).