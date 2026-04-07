Nella giornata di ieri i Bulls hanno comunicato di aver licenziato Arturas Karnisovas, President of Basketball Operations, e Marc Eversley, General Manager, in carica dal 2021. A Chicago, quindi, dopo l’ennesima stagione deludente si volta pagina, anche se la permanenza in panchina di Billy Donovan non sembra in dubbio
Il bilancio della stagione dice 29 vittorie e 49 sconfitte, con il play-in, traguardo diventato quasi automatico negli ultimi anni, lontanissimo e irraggiungibile, quello complessivo dal 2021, invece, riporta un record 224-254, con una sola partecipazione ai playoff, peraltro sfociata nella netta eliminazione al primo turno per mano di Milwaukee nel 2022. Poco, davvero troppo poco affinché Arturas Karinsovas, a capo della dirigenza dei Bulls, e Marc Eversley, suo braccio operativo, potessero evitare la fine della loro avventura a Chicago. Fine arrivata ieri attraverso un comunicato ufficiale della franchigia firmato dal proprietario Michael Reinsdorf, che dopo i ringraziamenti di rito agli ormai ex dirigenti ha ribadito la volontà di voltare pagina e, forse in maniera ancora più urgente, rispondere alla sempre crescente frustrazione dei tifosi e un po’ di tutto l’ambiente che circonda i Bulls.
Chicago volta pagina, Donovan resta?
L’idea in casa Bulls è quella di affrontare un’estate in cui, con una scelta da Lottery al Draft e circa 60 milioni di spazio salariale da usare sul mercato, i margini per cambiare faccia alla squadra ci saranno e andranno sfruttati a pieno. Il roster attuale, infatti, pare avere in Josh Giddey, Matas Buzelis e nel rookie Noa Essengue gli unici punti fermi, mentre il resto dell’organico attuale potrebbe essere oggetto di scambi e movimenti con cui Chicago spera di presentarsi all’inizio della prossima stagione con una nuova identità. A cambiare, però, non dovrebbe essere la guida tecnica, perché stando a quanto riportato da fonti vicine alla proprietà dei Bulls Billy Donovan non sarebbe in discussione, in panchina a Chicago dall’estate del 2020e con cui la proprietà stessa, magari accompagnata dalla nuova dirigenza che andrà a sostituire Karnisovas e Eversley, vorrebbe fissare un incontro nelle prossime settimane per fare il punto sul futuro della squadra.