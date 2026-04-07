Il bilancio della stagione dice 29 vittorie e 49 sconfitte , con il play-in , traguardo diventato quasi automatico negli ultimi anni, lontanissimo e irraggiungibile, quello complessivo dal 2021 , invece, riporta un record 224-254 , con una sola partecipazione ai playoff , peraltro sfociata nella netta eliminazione al primo turno per mano di M ilwaukee nel 2022 . Poco, davvero troppo poco affinché Arturas Karinsovas , a capo della dirigenza dei Bulls , e Marc Eversley , suo braccio operativo, potessero evitare la fine della loro avventura a Chicago . Fine arrivata ieri attraverso un comunicato ufficiale della franchigia firmato dal proprietario Michael Reinsdorf , che dopo i ringraziamenti di rito agli ormai ex dirigenti ha ribadito la volontà di voltare pagina e, forse in maniera ancora più urgente, rispondere alla sempre crescente frustrazione dei tifosi e un po’ di tutto l’ambiente che circonda i Bulls .

Chicago volta pagina, Donovan resta?

L’idea in casa Bulls è quella di affrontare un’estate in cui, con una scelta da Lottery al Draft e circa 60 milioni di spazio salariale da usare sul mercato, i margini per cambiare faccia alla squadra ci saranno e andranno sfruttati a pieno. Il roster attuale, infatti, pare avere in Josh Giddey, Matas Buzelis e nel rookie Noa Essengue gli unici punti fermi, mentre il resto dell’organico attuale potrebbe essere oggetto di scambi e movimenti con cui Chicago spera di presentarsi all’inizio della prossima stagione con una nuova identità. A cambiare, però, non dovrebbe essere la guida tecnica, perché stando a quanto riportato da fonti vicine alla proprietà dei Bulls Billy Donovan non sarebbe in discussione, in panchina a Chicago dall’estate del 2020e con cui la proprietà stessa, magari accompagnata dalla nuova dirigenza che andrà a sostituire Karnisovas e Eversley, vorrebbe fissare un incontro nelle prossime settimane per fare il punto sul futuro della squadra.