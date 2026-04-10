Pur avendo solo 24 anni ancora da compiere, Chet Holmgren ha già vinto tantissimo nella sua carriera. E non parliamo solamente del titolo NBA conquistato lo scorso anno, ma di tutta la sua carriera da quando gioca a basket organizzato. Con il primo posto conquistato anche in questa regular season dai suoi Oklahoma City Thunder, infatti, Holmgren ha allungato ulteriormente una striscia incredibile: dal suo primo anno di liceo datato 2018 a oggi, infatti, la sua squadra è sempre arrivata prima in classifica con lui in campo. È successo per quattro anni consecutivi alla Minnehaha Academy a Minneapolis, dove si è diplomato; è successo nel suo unico anno al college, a Gonzaga, dove i Bulldogs con lui hanno chiuso con un record di 28-4 prendendosi il seed numero 1 al torneo NCAA (poi concluso al terzo turno contro Arkansas); ed è successo nelle ultime tre stagioni con i Thunder, sempre in vetta alla Western Conference con lui. L’unico anno in cui non è accaduto, nel 2022-23, è coinciso con la stagione persa da Holmgren per un infortunio al piede che lo ha costretto a rimandare il suo debutto in NBA. Per il resto, otto stagioni consecutive al numero 1. E considerando che i Thunder sembrano destinati ad allungare ulteriormente un ciclo già in corso, la sua striscia potrebbe continuare ancora a lungo.