Michael Jordan è stato recentemente protagonista di una storia commovente. L’ex campione dei Bulls, infatti, ha sorpreso una sua vecchia insegnate del liceo, attualmente ospite in una casa di riposo, che aveva espresso il desiderio di poter risentire quello che era stato uno dei suoi studenti preferiti. Con una videochiamata Jordan ha così realizzato il desiderio della signora Etta, che ha salutato con grande affetto e scherzato con lui come ai vecchi tempi

La signora Etta aveva un desiderio , espresso a più riprese ai familiari e al personale della Lower Cape Fear LifeCare , casa di riposo in cui si trova ospite ormai da diversi anni: poter salutare quello che, a distanza di oltre quarant’anni, rimaneva uno dei suoi studenti preferiti . La signora, infatti, era stata a lungo insegnante presso la Laney High School di Wilmington in North Carolina , e tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta aveva avuto tra i suoi studenti un certo Michael Jordan . Si, proprio quel Michael Jordan , che dalla casa di riposo avevano provato più volte a contattare senza però riuscire nell’impresa. Fino a quando, qualche giorno fa, una delle operatrici della Lower Cape Fear LifeCare ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto . Dall’altra parte della conversazione una voce piuttosto famosa chiedeva proprio della signora Etta .

Jordan, la signora Etta e una videochiamata speciale

Subito dopo il tentativo di contatto da parte di Jordan è partita l’organizzazione per una videochiamata, in cui i due, l’ex alunno e la professoressa, stando a quanto riportato dal profilo Instagram della casa di riposo “hanno riso, si sono presi in giro e tra un ricordo e l’altro si sono regalato un momento che ha commosso tutti i presenti e che la famiglia della signora Etta non dimenticherà mai”. E pure Jordan, cresciuto a Wilmington e che già nel 2019 aveva donato al suo vecchio liceo una cifra di oltre 1 milione di dollari, la cui metà è stata destinata alle strutture sportive della Laney High School, è sembrato commuoversi non poco nel dialogo con la signora Etta.