OKC-San Antonio gara-2 stanotte alle 2.30 su Sky

Dopo il doppio overtime di gara-1 che ha visto San Antonio prendersi subito il fattore campo in finale a Ovest, Thunder e Spurs tornano in campo per una gara-2 che si preannuncia ancora una volta interessantissima. Appuntamento imperdibile questa notte alle 2.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento in diretta di Davide Fumagalli e Matteo Soragna, in replica giovedì alle 10, 14.45 e 22.45

È bastata solamente una partita, per quanto durata ben 58 minuti, per rendere la serie tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs un assoluto "Must Watch" . Con ancora negli occhi le meraviglie del doppio overtime di gara-1, le due migliori squadre della NBA si affrontano per la seconda volta a Oklahoma City , con i campioni in carica dei Thunder chiamati a rispondere subito per non finire sotto 0-2 contro Victor Wembanyama e compagni. D’altronde non si tratta nemmeno di una novità: lo scorso anno sia nella serie di secondo turno contro Denver che nelle Finals contro Indiana i Thunder persero gara-1 davanti al proprio pubblico, salvo poi riprendersi nettamente in gara-2 e poi vincere le serie in sette partite. I Thunder contano anche su un miglior rendimento dei loro migliori giocatori finora, vale a dire Shai Gilgeous-Alexander (che ha chiuso bene la partita con 24 punti e 12 assist ma ha faticato al tiro chiudendo con 7/23 dal campo), Chet Holmgren (solo 8 punti con 2/7 al tiro) e Ajay Mitchell (4 punti con 2/5): già solo rivederli ai livelli visti nelle serie contro Suns e Lakers darebbe loro un’enorme spinta per provare a contenere Wemby e soci.

Tutti gli occhi su Wembanyama (e la caviglia di Fox)

La storia di gara-1 però è stata la prestazione memorabile di Victor Wembanyama, che ha chiuso con cifre stellari (41 punti e 24 rimbalzi come solo Shaquille O’Neal, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e David Robinson) e quella tripla per pareggiare la partita nell’ultimo minuto del supplementare che ha fatto il giro del mondo. C’è da scommettere che i Thunder avranno preparato qualcosa di nuovo contro di lui, ma dalla loro parte gli Spurs hanno la possibilità di aggiungere una variabile ulteriore al loro quintetto, con De’Aaron Fox che potrebbe rientrare in campo dopo aver saltato gara-1 per una distorsione alla caviglia. Alla vigilia del match Mitch Johnson non ha voluto svelare le sue carte, dicendo di non aver alcuna idea se il playmaker sarà in campo o meno: lo scopriremo questa notte alle 2.30 per la diretta di gara-2 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna, in replica giovedì alle 10, 14.45 e 22.45 su Sky Sport Basket e in streaming sempre disponibile su NOW.