Hanno atteso letteralmente fino all’ultimo giorno utile, ma alla fine gli Heat hanno deciso di tagliare Terry Rozier. A darne notizia è ESPN, che conferma la chiusura definitiva tra Miami e il giocatore, peraltro fermo dallo scorso ottobre a causa del suo coinvolgimento in un caso di scommesse illegali risalential periodo in cui era ancora a Charlotte. Rozier, arrestato lo scorso 23 ottobre e poi rilasciato, si è sempre dichiarato non colpevole, ma la NBA lo aveva comunque sospeso tenendo ferma anche la cifra (26.6 milioni di dollari) dovutagli dagli Heat in questa stagione in attesa della conclusione delle indagini. Passato da Charlotte a Miami nel gennaio del 2024, quando a quanto pare le indagini erano già in corso, per non essere stati informati delle problematiche riguardanti Rozier gli Heat hanno ricevuto dagli Hornets una seconda scelta al Draft del prossimo giugno come compensazione. Ora Miami potrà aggiungere un giocatore al proprio roster, ma dovrà farlo entro domenica, termine ultimo stabilito dalla NBA per apportare modifiche agli organici delle singole squadre.