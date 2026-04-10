Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Miami taglia Rozier: il giocatore, indagato per scommesse, era fermo da ottobre

NBA

Oggi è l’ultimo giorno per le squadre della NBA per tagliare i giocatori ufficialmente a roster e Miami hanno deciso di chiudere con Terry Rozier. Fermo dallo scorso ottobre per via delle indagini relative ad un caso di scommesse, l’ex Charlotte ora potrebbe essere sostituito dagli Heat entro domenica con l’inserimento in organico di un nome nuovo

Hanno atteso letteralmente fino all’ultimo giorno utile, ma alla fine gli Heat hanno deciso di tagliare Terry Rozier. A darne notizia è ESPN, che conferma la chiusura definitiva tra Miami e il giocatore, peraltro fermo dallo scorso ottobre a causa del suo coinvolgimento in un caso di scommesse illegali risalential periodo in cui era ancora a CharlotteRozierarrestato lo scorso 23 ottobre e poi rilasciato, si è sempre dichiarato non colpevolema la NBA lo aveva comunque sospeso tenendo ferma anche la cifra (26.6 milioni di dollari) dovutagli dagli Heat in questa stagione in attesa della conclusione delle indagini. Passato da Charlotte a Miami nel gennaio del 2024, quando a quanto pare le indagini erano già in corso, per non essere stati informati delle problematiche riguardanti Rozier gli Heat hanno ricevuto dagli Hornets una seconda scelta al Draft del prossimo giugno come compensazione. Ora Miami potrà aggiungere un giocatore al proprio roster, ma dovrà farlo entro domenica, termine ultimo stabilito dalla NBA per apportare modifiche agli organici delle singole squadre. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Miami taglia Rozier, indagato per scommesse

NBA

Oggi è l’ultimo giorno per le squadre della NBA per tagliare i giocatori ufficialmente a roster e...

Il record di Chet: sempre primo da quando gioca

NBA

Con la conquista del primo posto in classifica nella Western Conference, Chet Holmgren ha...

Tatum: "Contento di uscire da MSG sulle mie gambe"

NBA

A poco meno di un anno dall’infortunio al tendine d’Achille, Jayson Tatum ha fatto il suo primo...

Doc Rivers dubbioso sul suo futuro: "Ho 7 nipoti…"

NBA

Il prossimo Hall of Famer Doc Rivers ha risposto in maniera allusiva a una domanda sul suo futuro...

Wemby evita il peggio: dovrebbe giocare una gara

NBA

Gli esami a cui si è sottoposto Victor Wembanyama dopo la partita contro Philadelphia non hanno...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS