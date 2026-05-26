Thunder-Spurs: gara-5 alle 2.30 su Sky Sport

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NBA, la corsa per l’Ovest alla svolta decisiva: gara-5 Spurs-Thunder alle 2.30 su Sky

NBA

Oklahoma City e San Antonio si sono scambiate colpi, alternandosi nel vincere una gara in casa e una in trasferta nei primi quattro capitoli della serie. Ora le finali della Western Conference tornano sul parquet dei campioni NBA in carica per una partita che può regalare a chi la vincerà il primo colpo del possibile ko. Gara-5 è in diretta alle 2.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento LIVE a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

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Chi vince avrà a disposizione il primo colpo del ko, chi perde si ritroverà con le spalle al muro. Ecco perché gara-5 tra Thunder e Spurs è più che mai quello che dall’altra parte chiamano un pivotal game, ovvero una partita che con il suo risultato può indirizzare la serie. Una serie in cui fin qui è regnato l’equilibrio, con le due squadre ad alternarsi tra vittorie e sconfitte e a districarsi tra diversi infortuni che hanno costretto entrambi i coaching staff a inventarsi soluzioni tattiche nuove. E se i più attesi sono ovviamente Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, è assai probabile che a decidere la partita possa essere un protagonista a sorpresa. L’appuntamento con gara-5 tra San Antonio e Oklahoma City è per questa notte alle 2.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, conrepliche nella giornata di domani mercoledì 27 maggio sempre su Sky Sport Basket e in streaming suNOW

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