I suoi Cavs hanno appena patito l’ennesima batosta che ha chiuso con un secco 4-0 la serie contro New York, ma pur ammettendo la sconfitta James Harden sorprende tutti confermando di ritenere che Cleveland fosse una squadra migliore rispetto agli avversari. E anche quanto alle sue prestazioni individuali, assai criticate dagli addetti ai lavori, il veterano si assolve e promuove il suo apporto su entrambi i lati del campo

La batosta è di quelle pesanti, perché anche in gara-4, con la concreta possibilità di segnare almeno il punto della bandiera in una serie ormai ampiamente decisa, i suoi Cavs sono crollati perdendo il controllo della partita già a metà del 1° quarto, eppure James Harden in conferenza stampa mostra una serenità per molti versi incomprensibile. “Certo è un 4-0, loro ci hanno dominato, ma se devo essere sincero continuo a pensare che siamo una squadra migliore dei Knicks”. E anche quanto alle sue prestazioni individuali, Harden si promuove senza grandi dubbi.