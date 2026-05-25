Nel corso di gara-4 della serie di playoff tra San Antonio e OKC, un gruppo di suore salesiane sono state inquadrate più volte nel corso del match e celebrate dai tifosi di casa, benedicendo anche Luke Kornet prima della partita vinta dagli Spurs. Una tradizione che va avanti sin dai tempi di Tim Duncan e che ha decisamente dato una mano ai neroargento in gara-4

Si dice spesso che tifare una squadra sia una "religione", cosa particolarmente vera per i San Antonio Spurs che sono l’unica squadra professionistica della città. Ma per alcune questa vale un po’ di più: durante gara-4 della serie tra Spurs e Oklahoma City Thunder, ha fatto particolarmente rumore la presenza al Frost Bank Center di un gruppo di quattro suore, inquadrate più volte sia dalla tv che dalle telecamere dell’arena durante la partita. Non si tratta di una novità: questo gruppo di suore appartenenti alle Sorelle Salesiane della parrocchia San Giovanni Bosco nel West Side di San Antonio è infatti un habitué alle partite degli Spurs sin dai primi tempi di Tim Duncan, anche se non erano più tornate in presenza all’arena dopo il Covid. Questa volta però lo hanno fatto e prima del match hanno trovato anche il tempo di benedire Luke Kornet, centro di riserva degli Spurs che è noto per la sua devota fede cristiana e che ha commentato con spirito la loro presenza: "Siamo 1-0 con loro qui, adesso proviamo a portarcele anche a Oklahoma City". Anche Dylan Harper però è entrato nelle grazie delle sorelle, visto che ha frequentato un liceo cattolico salesiano nel New Jersey.