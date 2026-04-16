Leonard, zero parole su futuro e caso Aspiration

La prestazione di Kawhi Leonard al play-in contro i Golden State Warriors non è stata certamente memorabile , chiudendo con 21 punti, 7 rimbalzi e 3 assist ma con 8/17 al tiro (di cui 1/6 da tre) e 5 palle perse, tra cui alcune sanguinose nel quarto periodo contro Draymond Green . Proprio la difesa del numero 23 di Golden State lo ha messo in difficoltà , tenendolo a soli 9 punti con 8 tiri in 51 possessi a metà campo ("Stiamo parlando di un difensore da Hall of Fame, contro di lui è difficile anche solo tirare " ha ammesso dopo il match). La sconfitta dei Clippers apre però un’estate cruciale per Leonard , che da una parte potrà firmare un’estensione di contratto biennale con i Clippers da 126.1 milioni di dollari complessivi, e dall’altra rischia di essere sospeso dalla NBA per il caso Aspiration , sul quale la lega non si è ancora espressa ufficialmente pur avendo cominciato le sue investigazioni lo scorso settembre su presunti pagamenti da parte dei Clippers a Leonard aggirando il contratto collettivo .

Su entrambi gli argomenti però Leonard non ha risposto direttamente: "Lasciatemi piangere su questa sconfitta ancora un po'" ha detto quando gli è stato chiesto se si vede ancora con i Clippers in futuro, specialmente dopo le cessioni di James Harden e Ivica Zubac alla deadline. "Avremo le nostre discussioni quando sarà il momento giusto". Ancora più ermetico è stato riguardo al caso Aspiration: "Non ci ho mai pensato più di tanto, se non per le domande che mi sono state fatte. Dovete chiedere alla NBA, non a me. Non sono io quello che sta investigando… ma credo che ne usciremo puliti. Non ci sto perdendo il sonno". Parole inevitabilmente di circostanza, ma che non cambiano la realtà di un’estate tutt’altro che banale per Leonard e per i Clippers.