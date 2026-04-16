La NBA ha annunciato che LaMelo Ball è stato multato di 35.000 dollari per lo sgambetto che è costato la sfida al play-in a Bam Adebayo, comminandogli anche un fallo flagrant di tipo 2. Ball è stato multato anche di 25.000 dollari per aver utilizzato un linguaggio volgare durante l’intervista post-partita, per un totale di 60.000 dollari di multe. Ball però non è stato sospeso, perciò sarà regolarmente in campo contro gli Orlando Magic nell’ultima gara del torneo play-in

C’è una buona notizia per gli Charlotte Hornets e una cattiva notizia (o meglio: 60.000 cattive notizie) per LaMelo Ball. La buona è che il playmaker degli Hornets sarà regolarmente in campo nella sfida della notte tra venerdì e sabato sul campo degli Orlando Magic per prendersi l’ottavo posto e una sfida ai playoff con i Detroit Pistons: la NBA infatti ha deciso di non sospenderlo dopo lo sgambetto ai danni di Bam Adebayo che è costato un infortunio al centro dei Miami Heat. La lega gli ha invece comminato un fallo flagrant di tipo 2 per quell’azione (che, se visto in campo, avrebbe portato all’immediata espulsione) e una multa di 35.000 dollari per un contatto giudicato come “non necessario e pericoloso, creando un significativo rischio di infortunio”. La NBA ha anche comminato un’altra multa da 25.000 dollari allo stesso Ball per aver utilizzato linguaggio volgare nell’intervista televisiva post-partita, per un totale quindi di 60.000 dollari di multe in una sera sola - peraltro decisa dallo stesso Ball con il canestro della vittoria a pochi secondi dalla fine, suggellato poi dalla stoppata di Miles Bridges su Davion Mitchell.