Era una notizia attesa, e nella notte è arrivata la conferma ufficiale: Victor Wembanyama si è aggiudicato il premio di difensore dell’anno. Non solo, il fenomeno degli Spurs è diventato il primo giocatore a venire eletto all’unanimità da quando, nella stagione 1982-83, è stato creato il premio nonché il più giovane di sempre a vincerlo

Un trionfo atteso, perché, una volta raggiunta in extremis la fatidica soglia minima delle 65 partite giocatein regular season, c’erano pochi dubbi sul fatto che a vincere il premio di difensore dell’anno sarebbe stato Victor Wembanyama. Il fenomeno degli Spurs, però, si è ancora una volta superato e non si è solo aggiudicato il premio, ma ne ha anche riscritto la storia ricevendo tutti e 100 i voti dedicati al 1° posto nella corsa al miglior difensore di tutta la NBA.