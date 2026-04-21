Era una notizia attesa, e nella notte è arrivata la conferma ufficiale: Victor Wembanyama si è aggiudicato il premio di difensore dell’anno. Non solo, il fenomeno degli Spurs è diventato il primo giocatore a venire eletto all’unanimità da quando, nella stagione 1982-83, è stato creato il premio nonché il più giovane di sempre a vincerlo
Un trionfo atteso, perché, una volta raggiunta in extremis la fatidica soglia minima delle 65 partite giocatein regular season, c’erano pochi dubbi sul fatto che a vincere il premio di difensore dell’anno sarebbe stato Victor Wembanyama. Il fenomeno degli Spurs, però, si è ancora una volta superato e non si è solo aggiudicato il premio, ma ne ha anche riscritto la storia ricevendo tutti e 100 i voti dedicati al 1° posto nella corsa al miglior difensore di tutta la NBA.
Wemby nella storia
Wembanyama ha così staccato nettamente la concorrenza formata prima di tutto da Chet Holmgren e Amen Thompson, piazzatisi rispettivamente al 2° e al 3° posto in una classifica che ha visto 13 giocatori diversi ricevere voti. Non era mai successo che il premio di difensore dell’anno, introdotto dalla NBA nella stagione 1982-83, venisse assegnato all’unanimità. Non solo, il francese, con i suoi 22 anni, è diventato anche il più giovane di sempre a vincerlo nonché il secondo giocatore di sempre a vincerlo entro la sua terza stagione in NBA, replicando in questo caso l’impresa compiuta da un’altra leggenda di casa Spurs come David Robinson nella stagione 1991-92.