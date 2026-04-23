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Mercato basket, Fontecchio: "Escludo un ritorno in Eurolega, ho più di una chance in NBA"

NBA
©Getty

Simone Fontecchio è tornato a parlare del suo futuro, escludendo un possibile ritorno in Italia o anche in Eurolega. "Sono solo titoli per creare hype, credo di avere ancora più di una chance in NBA e sono convinto che il mercato aprirà delle piste. La priorità resta Miami, ma l'importante è che la famiglia stia bene" ha detto a Il Centro

Il futuro di Simone Fontecchio sarà ancora a stelle e strisce. A sostenerlo è lui stesso, sottolineando una volta di più come la sua volontà sia quella di rimanere in NBA e più specificatamente ai Miami Heat, alla vigilia di un’estate in cui sarà free agent. "Credo di essermi fatto un mazzo tanto per arrivare in NBA, che è il campionato in cui sognavo di giocare da bambino e non me la sento ancora di voltare le spalle a questo sogno e tornare indietro" ha detto in un’intervista con Il Giorno. "Purtroppo in Italia alcuni si svegliano la mattina e lanciano lo scoop 'Fontecchio vicino all’Olimpia Milano', ma sono solo titoli pubblicati da alcune testate per creare hype. Al momento escludo un mio ritorno in Eurolega". Il suo contratto con gli Heat scadrà a fine giugno, aprendo la prima estate in cui potrà scegliere il suo futuro senza restrizioni: "Credo di avere ancora più di una chance di restare in NBA, sono convinto che il mercato aprirà delle piste. Ovviamente, se dovessi decidere solo io, mi piacerebbe molto restare a Miami, anche perché la mia famiglia si è trovata bene in città. Ma una cosa ho capito in questi anni: aspettarsi qualcosa in questo mondo è sbagliato. A luglio faremo delle valutazioni e vedremo". L’idea, comunque, è che l’aspetto tecnico non venga in secondo piano: "Vorrei che mi venga riconosciuto un ruolo che ritengo consono alle mie capacità, poi onestamente una città vale l'altra"

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