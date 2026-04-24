Tra i premi individuali assegnati dalla NBA al termine della regular season lo Sportsmanship Award, intitolato a Joe Dumars, è quello che riconosce il giocatore che sul campo si è più contraddistinto per correttezza e etica. A vincerlo per la prima volta in carriera in questa stagione è Derrick White, che succede peraltro all’ex compagno a Boston Jrue Holiday

La sua speranza, corroborata dalle eccellenti prestazioni in campo, è quella di finire addirittura in uno dei quintetti All-NBA, ma intanto Derrick White si toglie la soddisfazione di portarsi a casa il primo Sportsmanship Award della sua carriera. Il riconoscimento, creato nella stagione 1995-96 e ora intitolato a Joe Dumars, primo a vincerlo quando era ancora in attività, premia il giocatore che sul campo si è distinto per correttezza e sportività. White, curiosamente, succede all’ex compagno a Boston Jrue Holiday, trionfatore un anno fa, e nelle votazioni ha superato T.J. McConnell, Harrison Barnes, Al Horford, altro ex compagno ai Celtics, Bam Adebayo e Shai Gilgeous-Alexander.