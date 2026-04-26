Portland-San Antonio gara-4 alle 21.30 su Sky

Dopo la sconfitta in gara-3, i Portland Trail Blazers davanti al proprio pubblico vogliono vincere in gara-4 per allungare la serie. Dall’altra parte gli Spurs hanno ancora il dubbio su Wembanyama, ma Steph Castle e Dylan Harper hanno dimostrato di poter vincere anche senza di lui. Appuntamento in diretta alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

L’assenza di Victor Wembanyama sembrava essere un ostacolo troppo grande per i San Antonio Spurs in gara-3, finendo sotto anche di 15 lunghezze all’inizio della ripresa sul campo di Portland. Invece i neroargento hanno cambiato marcia nel secondo tempo, ribaltando i Blazers per 61-43 spinti dai loro due giovani terribili, Steph Castle (33 punti) e Dylan Harper (27 punti e 10 rimbalzi), tramortendo i padroni di casa e riportando gli Spurs in controllo della serie sul 2-1 e col fattore campo a favore. Per questo la presenza o meno di Wembanyama — ancora alle prese col protocollo delle commozioni cerebrali per la botta subita in gara-2 — diventa di relativa importanza, visto che gli Spurs hanno già dimostrato di poter vincere a Portland anche senza il francese, come peraltro già successo in regular season. Per i Blazers però sia Jrue Holiday (29 punti) che Scoot Henderson (21) non vogliono lasciare andare la serie, cercando il punto del 2-2 che permetterebbe loro di assicurarsi quantomeno il ritorno al Moda Center per gara-6. Appuntamento in diretta alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.