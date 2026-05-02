Boston-Philadelphia gara-7 all'1.30 su Sky Sport

La rivalità infinita tra i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers si rinnova con una imperdibile gara-7, da seguire stanotte in diretta su Sky Sport Basket a partire dall'1.30 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. I Celtics cercano di chiudere i conti dopo non esserci riusciti nelle ultime due partite, ma i Sixers sono al loro meglio e cercano un passaggio del turno che sarebbe storico

Dopo aver vinto gara-3 e gara-4 a Philadelphia, sembrava che il passaggio del turno fosse semplicemente una formalità per i Boston Celtics. Invece nelle ultime due partite i 76ers hanno mostrato il loro volto migliore, vincendo con autorità sia al TD Garden in gara-5 che davanti al proprio pubblico in gara-6 e forzando "la bella" da disputare stanotte in Massachusetts — in diretta all'1.30 su Sky Sport Basket col commento LIVE di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. La serie che si è disputata più volte nella storia della NBA si rinnova allora di un nuovo capitolo, con i Sixers che cercano una qualificazione che sarebbe storica: è dal lontanissimo 1983 che Philadelphia non elimina Boston dai playoff, una striscia di sconfitte che Joel Embiid in particolare — avendo perso più volte in carriera contro i biancoverdi tanto da arrivare a dichiarare di "odiarli" sportivamente — tiene moltissimo a interrompere. I Celtics però hanno il fattore campo dalla loro, anche se in gara-6 Jayson Tatum è uscito dal campo a 4:03 dalla fine del terzo quarto senza più rientrare dopo aver sentito un indurimento al polpaccio. Il suo nome però non figura nell’injury report della sfida, così come tutti i suoi compagni di squadra dovrebbero essere a disposizione per la sfida decisiva della serie che deciderà la sfidante dei New York Knicks al secondo turno dei playoff.