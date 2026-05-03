Cleveland-Toronto gara-7 all'1.30 su Sky Sport

Dopo la tripla di RJ Barrett che ha risolto il supplementare di gara-6 in favore dei Raptors, Cleveland e Toronto si affrontano di nuovo in Ohio per la settima e decisiva partita della serie. Finora la squadra di casa ha sempre vinto nelle sei gare disputate: ai Cavs il compito di difendere di nuovo il fattore campo, ma i Raptors sono pericolosi anche senza Ingram e Quickley. Appuntamento all’1.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW , in replica lunedì col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna

Un vecchio adagio dei circoli NBA ideato da Pat Riley sostiene che una serie di playoff non comincia fino a quando una squadra non vince in trasferta. Stando a questo pensiero la serie tra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors non sarebbe ancora cominciata, visto che nei primi sei episodi ha sempre vinto la squadra di casa, ma in realtà molto è successo — specialmente in gara-6. Coi Cavs avanti di una lunghezza e la palla tra le mani a pochi secondi dalla fine del supplementare, Dennis Schröder e Evan Mobley hanno commesso una banale palla persa che ha permesso ai Raptors di prendersi l’ultimo tiro della partita.