A una sola settimana dall'iperestensione al ginocchio subita in gara-4 contro Denver, Anthony Edwards ha già ricevuto il via libera per riprendere le attività cestistiche e il suo status nella lista degli infortunati è passato da "out" a "questionable" in vista di gara-1 contro i San Antonio Spurs, in diretta stanotte su Sky Sport Basket a partire dalle 3.30 e in replica martedì col commento in italiano

Quando Anthony Edwards è crollato a terra in gara-4 contro i Denver Nuggets gli appassionati di basket hanno temuto per il peggio, con una dinamica dell’infortunio che faceva pensare a un interessamento dei legamenti del ginocchio sinistro. Invece gli esami svolti hanno escluso lesioni ma hanno comunque evidenziato un edema osseo e una iperestensione, problemi che comunque normalmente richiedono più di una settimana per il ritorno in campo. A soli 7 giorni dall’infortunio, però, Edwards potrebbe essere già pronto al rientro: nell’injury report diramato dalla squadra infatti il suo status è passato da “out” a “questionable” (quindi col 50% di possibilità di essere in campo) in vista di gara-1 della serie contro i San Antonio Spurs, che comincia stanotte alle 3.30 in diretta su Sky Sport Basket e in replica domani col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua. Sarebbe chiaramente un ritorno più che gradito ai T’Wolves, già alle prese con la lunghissima assenza di Donte DiVincenzo (rottura del tendine d’Achille) e anche il problema al polpaccio destro di Ayo Dosunmu, eroe in gara-4 con 43 punti contro Denver e necessario anche nella serie contro Victor Wembanyama e soci.