Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Anthony Edwards a sorpresa: potrebbe esserci in gara-1 con San Antonio

NBA

A una sola settimana dall'iperestensione al ginocchio subita in gara-4 contro Denver, Anthony Edwards ha già ricevuto il via libera per riprendere le attività cestistiche e il suo status nella lista degli infortunati è passato da "out" a "questionable" in vista di gara-1 contro i San Antonio Spurs, in diretta stanotte su Sky Sport Basket a partire dalle 3.30 e in replica martedì col commento in italiano

Quando Anthony Edwards è crollato a terra in gara-4 contro i Denver Nuggets gli appassionati di basket hanno temuto per il peggio, con una dinamica dell’infortunio che faceva pensare a un interessamento dei legamenti del ginocchio sinistro. Invece gli esami svolti hanno escluso lesioni ma hanno comunque evidenziato un edema osseo e una iperestensione, problemi che comunque normalmente richiedono più di una settimana per il ritorno in campo. A soli 7 giorni dall’infortunio, però, Edwards potrebbe essere già pronto al rientro: nell’injury report diramato dalla squadra infatti il suo status è passato da “out” a “questionable(quindi col 50% di possibilità di essere in campo) in vista di gara-1 della serie contro i San Antonio Spurs, che comincia stanotte alle 3.30 in diretta su Sky Sport Basket e in replica domani col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua. Sarebbe chiaramente un ritorno più che gradito ai T’Wolves, già alle prese con la lunghissima assenza di Donte DiVincenzo (rottura del tendine d’Achille) e anche il problema al polpaccio destro di Ayo Dosunmu, eroe in gara-4 con 43 punti contro Denver e necessario anche nella serie contro Victor Wembanyama e soci.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Detroit-Orlando gara-7 ora LIVE su Sky Sport

NBA

Dopo l’incredibile rimonta dei Pistons in gara-6, la serie tra Detroit e Orlando torna in...

Cleveland-Toronto gara-7 all'1.30 su Sky Sport

NBA

Dopo la tripla di RJ Barrett che ha risolto il supplementare di gara-6 in favore dei Raptors,...

Mazzulla cambia il quintetto, ma è un disastro

NBA

Senza poter contare su Jayson Tatum fermato da un problema al ginocchio, Joe Mazzulla ha deciso...

Boston-Philadelphia gara-7 all'1.30 su Sky Sport

NBA

La rivalità infinita tra i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers si rinnova con una imperdibile...

Disastro Magic: 45 minuti d'orologio senza segnare

NBA

Dopo aver dominato il primo tempo di gara-6 contro Detroit e aver toccato il massimo vantaggio...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS