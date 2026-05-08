James Harden ha vissuto un’altra serata difficile, chiudendo gara-2 contro i Detroit Pistons con più palle perse (4) che canestri dal campo (3 su 13 tentativi). È la quarta volta in nove gare che succede, nonché la seconda consecutiva nella serie di secondo turno contro i Pistons. "Stiamo parlando di James Harden, non siamo preoccupati" ha detto Donovan Mitchell

Ormai si può quasi parlare di una " Harden Stat ": per la quarta volta in nove gare di questi playoff, James Harden ha chiuso con più palle perse che canestri dal campo , un 4-3 che si è ripetuto in gara-2 contro Detroit come era già accaduto in gara-1 — entrambe sconfitte per i Cleveland Cavaliers. Purtroppo per Harden non si tratta di una novità : in 17 partecipazioni ai playoff per un totale di 182 partite , ben 46 volte ha avuto tante palle perse o più rispetto ai canestri realizzati dal campo , più del 25% della sua carriera. Una statistica che più di ogni altra descrive le difficoltà affrontate dal "Barba" in carriera una volta arrivati alla post-season, e che si sono confermate anche in una gara-2 da 10 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e un recupero ma soprattutto con 3/13 al tiro e 0/4 dalla lunga distanza , insieme a 4 palle perse commesse. Harden ne ha persa una particolarmente pesante a 33 secondi dalla fine quando i Cavs cercavano la rimonta disperata da -6; il suo plus-minus di -15 è stato di gran lunga il peggiore della squadra , che ora deve affidarsi al pubblico di casa per rimontare nella serie.

Mitchell e Atkinson assolvono Harden

"Stiamo parlando di James Harden, non siamo preoccupati" ha detto Donovan Mitchell sulla prestazione del suo compagno. "Troverà il modo per uscirne. Io stesso avrei potuto dargli una mano, anche solo spaziandomi meglio e dandogli più spazio per operare. Sull’ultimo possesso in cui ha perso il pallone, io sarei dovuto rimanere in angolo con Ausar Thompson e non mettergli più corpi addosso. Ne parleremo, ne stiamo già parlando. Ma andrà tutto bene". Anche coach Kenny Atkinson si è preso le sue colpe per i soli due tiri tentati da Harden in tutto il secondo tempo: "Sta facendo un buon lavoro nel liberarsi del pallone presto, ma il nostro attacco non è in sincrono in questo momento. Quando lui e Don passano il pallone, deve tornare nelle loro mani in qualche modo. Il nostro Hall of Famer non può tentare solo due tiri nel secondo tempo, me ne prendo la responsabilità".