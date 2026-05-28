La finale della Western Conference è arrivata al momento decisivo: dopo il successo di OKC in gara-5 per andare sul 3-2 nella serie, è già tempo di "elimination game" questa notte a San Antonio. Gli Spurs padroni di casa ora possono solo vincere per riportare la serie in Oklahoma per la decisiva gara-7, mentre i campioni in carica dei Thunder hanno il primo match point sulla racchetta per raggiungere le secondi finali NBA consecutive, dove ad attenderli da giorni ci sono i New York Knicks. Sarà l’ennesima sfida tra Victor Wembanyama e Shai Gilgeous-Alexander: in gara-5 il francese ha disputato una partita opaca, chiudendo con 4/15 al tiro e trovando solo dalla lunetta i punti necessari per salire a quota 20, ma senza il consueto impatto sulla partita. Dall’altra parte invece il due volte MVP ha disputato una gara-5 di grande concretezza, chiudendo con 32 punti (suo massimo nella serie) e 9 assist, pur tirando ancora male dal campo (7/19) e commettendo 6 palle perse. L’appuntamento è in diretta alle 2.30 nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento live in italiano a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, in replica venerdì 29 maggio alle 9, 13.30 e 22.45 su Sky Sport Basket.