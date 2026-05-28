Una card rarissima dell’anno da rookie di Victor Wembanyama è stata venduta a un privato per la somma record di 5.11 milioni di dollari, quasi sei volte in più rispetto al record precedente per una carta del francese. Si tratta della quarta card più costosa nella storia ed è appena fuori dalla top-10 per quanto riguarda un collezionabile sportivo. E la carta ha anche alle spalle una storia controversa
Il mondo del collezionismo, si sa, è in grado di far emergere cifre da capogiro. Quanto accaduto a una carta di Victor Wembanyama, però, rischia di diventare la più costosa di sempre. Come riportato da ESPN, una card unica del set Panini Prizm Black della stagione 2023-24 (la prima di Wemby in NBA, che nel mondo del collezionismo ha un valore maggiore) è stata venduta per 5.11 milioni di dollari a un privato. Si tratta di una vendita significativa perché supera di ben sei volte quanto speso in passato per un pezzo da collezione legato al francese (il record precedente era di 860.100 nel febbraio del 2025, sempre per una card numerata ma di tipo diverso dello stesso set Panini) e perché la card non è nemmeno autografata — e non era mai successo che venisse speso così tanto per una carta senza firma originale. È la terza card venduta per 5 milioni nel 2026, nonché la quarta più costosa di sempre per un collezionabile legato al basket e l'11^ nella storia per una card sportiva. Considerando però che il francese è appena all’inizio di una carriera che si preannuncia leggendaria, è certo che tra qualche anno il suo valore salga ulteriormente — anche perché non esistono card da rookie ufficiali autografate da Wembanyama, che ha un accordo esclusivo con Fanatics mentre nel suo primo anno in NBA il licenziatario ufficiale era Panini.
La storia controversa dietro alla card dei record
ESPN ha anche raccontato che dietro alla carta c’è anche una storia controversa. Professional Sports Authenticator le ha conferito un grading di 10 su 10 dopo che è stata "sbustata" da un collezionista chiamato Cavelle McDonald al NorCal Sports Cards di Folsom, in California vicino a Sacramento. In un video del 2024 però si vedono McDonald e il proprietario del negozio Thomas Lindenthal recarsi a una compagnia partente di PSA per ricevere il grading di 10, e nel farlo Lindenthal ringrazia la Kurt's Card Care — un negozio che si occupa di pulizia, restaurazione e perfezionamento di carte collezionabili, facendo nascere il sospetto che la carta sia stata in qualche modo toccata. Un procedimento di qualsiasi genere su una card però automaticamente impedisce un grading di 10 su 10 secondo gli standard della PSA — aggiungendo ulteriore mistero a una card di cui sentiremo ulteriormente parlare in futuro.