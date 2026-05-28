Il mondo del collezionismo, si sa, è in grado di far emergere cifre da capogiro. Quanto accaduto a una carta di Victor Wembanyama, però, rischia di diventare la più costosa di sempre. Come riportato da ESPN, una card unica del set Panini Prizm Black della stagione 2023-24 (la prima di Wemby in NBA, che nel mondo del collezionismo ha un valore maggiore) è stata venduta per 5.11 milioni di dollari a un privato. Si tratta di una vendita significativa perché supera di ben sei volte quanto speso in passato per un pezzo da collezione legato al francese (il record precedente era di 860.100 nel febbraio del 2025, sempre per una card numerata ma di tipo diverso dello stesso set Panini) e perché la card non è nemmeno autografata — e non era mai successo che venisse speso così tanto per una carta senza firma originale. È la terza card venduta per 5 milioni nel 2026, nonché la quarta più costosa di sempre per un collezionabile legato al basket e l'11^ nella storia per una card sportiva. Considerando però che il francese è appena all’inizio di una carriera che si preannuncia leggendaria, è certo che tra qualche anno il suo valore salga ulteriormente — anche perché non esistono card da rookie ufficiali autografate da Wembanyama, che ha un accordo esclusivo con Fanatics mentre nel suo primo anno in NBA il licenziatario ufficiale era Panini.