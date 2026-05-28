SGA minaccia azioni legali contro gioco da tavolo

Gli avvocati di Shai Gilgeous-Alexander hanno spedito una lettera di cessazione e desistenza a Underdog Sports, che aveva promosso un gioco da tavolo chiamato "Unethical Hoops" sponsorizzato da Dillon Brooks, il cui video era diventato virale nei giorni scorsi

Negli ultimi giorni aveva fatto particolarmente rumore un video nel quale Dillon Brooks , ala dei Phoenix Suns, mostrava un gioco da tavolo ispirato all’Allegro Chirurgo ma con protagonista Shai Gilgeous-Alexander , suo compagno di nazionale. Il video realizzato da Underdog Sports, una compagnia di scommesse sportive e fantagiochi, mostrava Brooks mentre giocava a "Unetichal Hoops", nel quale un segnale sonoro si attiva ogni volta che SGA viene toccato — riproducendo il fischio di un arbitro a favore del giocatore degli OKC Thunder, che ha eliminato proprio i Suns di Brooks al primo turno. Underdog Spors ha indotto un concorso per vincere 100 copie del gioco durante gara-3 delle finali della Western Conference, ma gli avvocati di Gilgeous-Alexander — secondo quanto riportato da The Athletic — hanno fatto recapitare una lettera di “cease and desist” a Underdog Spors chiedendo loro di interrompere immediatamente ogni utilizzo di nome, immagine e fattezze del due volte MVP (evidentemente non concordata) e di distruggere ogni copia fisica del gioco .

Non è la prima volta ovviamente che si parla dei fischi a favore di Shai Gilgeous-Alexander, il quale dal canto suo ha dichiarato che "non mi tangono, non mi danno fastidio e non mi caricano ulteriormente". Nel corso di questi playoff sono diventati un argomento di discussione molto dibatutto sui social e Underdog ha provato a cavalcare l'onda, utilizzando anche uno come Brooks che nelle polemiche ha sempre trovato un habitat naturale. Anche nella serie tra Suns e Thunder, conclusa con grandi abbracci tra i due, Brooks aveva provato a entrare sotto pelle al due volte MVP definendolo "un po' fragilino" prima di gara-3, partita nella quale poi SGA ha sfoderato una prestazione da 42 punti chiudendo di fatto i conti contro il compagno di nazionale, che in gara-2 aveva anche "irriso" indicandolo dopo un canestro che gli aveva realizzato in faccia.