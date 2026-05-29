I Knicks stanno aspettando di capire chi, tra Thunder e Spurs, dovranno affrontare alle Finals, me nel frattempo hanno ricevuto una brutta notizia. Mitchell Robinson, elemento importante delle rotazioni di coach Mike Brown, si è infatti fratturato il mignolo della mano destra e la sua presenza nella serie che assegnerà il titolo è in forte dubbio

New York, forte del cappotto imposto a Cleveland alle finali della Eastern Conference, culmine di un filotto da record di 11 vittorie consecutive ai playoff, attende di scoprire chi, tra Thunder e Spurs, viceversa impegnati in una battaglia che si concluderà solo con gara-7 sabato notte, dovranno sfidare alle Finals. Delle Finals a cui, per l’appunto, i Knicks arrivano galvanizzati da un momento di forma straordinario e da un ambiente carico per il ritorno sul massimo palcoscenico della NBA dopo 27 anni di attesa. A rovinare, almeno in parte, il momento magico di New York arriva però una brutta notizia: Mitchell Robinson, elemento importante delle rotazioni di coach Mike Brown, si è fratturato il mignolo della mano destra e la sua presenza alle Finals è ora in dubbio. In questi playoff Robinson ha contribuito con la consueta energia, entrando dalla panchina e facendo registrare 5.3 punti, 5.5 rimbalzi e 0.6 stoppate in 14.2 minuti di media a partita e la sua eventuale assenza in una sfida che potrebbe vedere dall’altra parte Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein oppure un fenomeno come Victor Wembanyama potrebbe rappresentare un problema serio per i Knicks, che al momento non hanno fornito alcuna tempistica circa il suo possibile ritorno in campo.