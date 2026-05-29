Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

NBA, tegola per New York: frattura al mignolo per Robinson, Finals in forse

NBA

I Knicks stanno aspettando di capire chi, tra Thunder e Spurs, dovranno affrontare alle Finals, me nel frattempo hanno ricevuto una brutta notizia. Mitchell Robinson, elemento importante delle rotazioni di coach Mike Brown, si è infatti fratturato il mignolo della mano destra e la sua presenza nella serie che assegnerà il titolo è in forte dubbio

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA

New York, forte del cappotto imposto a Cleveland alle finali della Eastern Conference, culmine di un filotto da record di 11 vittorie consecutive ai playoff, attende di scoprire chi, tra Thunder e Spurs, viceversa impegnati in una battaglia che si concluderà solo con gara-7 sabato notte, dovranno sfidare alle Finals. Delle Finals a cui, per l’appunto, i Knicks arrivano galvanizzati da un momento di forma straordinario e da un ambiente carico per il ritorno sul massimo palcoscenico della NBA dopo 27 anni di attesa. A rovinare, almeno in parte, il momento magico di New York arriva però una brutta notizia: Mitchell Robinson, elemento importante delle rotazioni di coach Mike Brown, si è fratturato il mignolo della mano destra e la sua presenza alle Finals è ora in dubbio. In questi playoff Robinson ha contribuito con la consueta energia, entrando dalla panchina e facendo registrare 5.3 punti, 5.5 rimbalzi e 0.6 stoppate in 14.2 minuti di media a partita e la sua eventuale assenza in una sfida che potrebbe vedere dall’altra parte Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein oppure un fenomeno come Victor Wembanyama potrebbe rappresentare un problema serio per i Knicks, che al momento non hanno fornito alcuna tempistica circa il suo possibile ritorno in campo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Spurs-Thunder gara-6 alle 2.30 su Sky Sport Basket

NBA

Spurs e Thunder tornano in campo per la prima “elimination game” della serie: San Antonio davanti...

SGA minaccia azioni legali contro gioco da tavolo

NBA

Gli avvocati di Shai Gilgeous-Alexander hanno spedito una lettera di cessazione e desistenza a...

Follie per Wemby: carta venduta per 5.11 milioni

NBA

Una card rarissima dell’anno da rookie di Victor Wembanyama è stata venduta a un privato per la...

I Lakers licenziano altri dipendenti lato business

NBA

I Los Angeles Lakers hanno informato più di una decina di dipendenti nei dipartimenti di...

Trump alle Finals: "Conto di esserci a New York"

NBA

Parlando con la stampa, Donald Trump ha fatto sapere che andrà a una delle partite delle NBA...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS